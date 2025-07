Según un informe 8.290 llamadas no fueron atendidas por el sistema 112 de la Generalitat Valenciana el día de la DANA

El servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana recibió el pasado 29 de octubre, día de dana, un total de 19.821 llamadas, con un pico de 2.438 en la franja de las cinco de la tarde. Según contempla el informe del total de llamadas recibidas 8.290 no fueron atendidas por el sistema 112, bien por finalizar la llamada la persona llamante antes de ser atendida o por corte de la comunicación por razones ajenas durante el tiempo de espera.

El informe también detalla la evolución de esas llamadas a medida que transcurrían las horas. Se superaron las mil llamadas en la franja de las tres de la tarde con 1.462 y las 1833 llamadas a las cuatro de la tarde. Tal y como ha aclarado Emergencias sólo se registra información asociada a la localización de la llamada en las atendidas y, por tanto, no existe información geográfica asociada de las llamadas entrantes no atendidas.

En el marco del procedimiento, la magistrada había solicitado información sobre las llamadas asociadas "al detalle" que no figuraban en el informe inicial, especificando la hora, origen geográfico y contenido (no grabación), si fueron atendidas por otros centros del Estado español, así como aquellas que no pudieron ser atendidas.

Por otra parte, apunta que el desvío de llamadas a otros centros 112 del Estado Español, es algo "totalmente ajeno" al 112 Comunitat Valenciana y es realizado directamente por los sistemas de gestión de llamadas de las diferentes compañías operadoras. Es decir, cuando no pueden "entregar" una llamada a 112 Comunitat Valenciana porque todos sus canales de entrada disponibles en determinado momento están ocupados, cada empresa de telefonía gestiona las llamadas que no puede entregar de diferente manera.