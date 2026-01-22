El ex secretario de Presidencia de Mazón niega que le informase sobre un posible confinamiento el 29O

El ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha negado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que informase al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, de la consulta que hizo la consellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, sobre la posibilidad de decretar un confinamiento por las inundaciones.

Según han explicado fuentes conocedoras de su declaración este jueves como testigo en los juzgados de Catarroja (Valencia), García ha asegurado que no comentó con el expresident esa posibilidad, que no sabía su postura, y que Pradas tampoco le dijo que había intentado hablar con Mazón antes de llamarle a él.

Ha negado también haber recibido ninguna instrucción por parte del ex jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y ha insistido en que él no es jurista y que aconsejó a Pradas que realizase una consulta -sobre el confinamiento- a la Abogacía de la Generalitat.

Preguntado por el decreto de ayudas para los afectados por las inundaciones en Utiel que preparó la tarde de la dana y sobre el que informó a Mazón a las 19:20 horas -según los whatsapps que él mismo ha aportado a la causa- ha respondido que lo elaboró sin recibir indicación alguna por parte de superiores, al escuchar una entrevista radiofónica al alcalde de Utiel.

Sobre esos mensajes, el actual secretario autonómico de Economía ha negado haber borrado o editado ninguna conversación.

Llamadas

Pradas llamó a Cayetano García a las 19:36 y a las 19:43 horas del 29 de octubre de 2024. En la primera llamada, según la versión del secretario autonómico, le informó de la posibilidad de que colapsara la presa de Forata y le indicó que se estudiaba el confinamiento de toda la provincia.

En la segunda, a las 19:43 horas, insistió en la idea del confinamiento. En ambas llamadas García instó a la consellera a que elevase la consulta a la Abogacía de la Generalitat.

Según ha explicado, él era reticente a esa medida porque supondría la limitación de muchos derechos fundamentales y había zonas que no estaban afectadas por el riesgo derivado de la presa.

Tras hablar con la consellera, García ha asegurado que se puso en contacto con el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) para que estuviesen preparados por si había que publicar un confinamiento.

Fuentes cercanas a la exconsellera Salomé Pradas han señalado que ella no realizó ninguna consulta ni pidió consejo a Cayetano García, sino que le informó de la posibilidad de confinar a la población por el peligro derivado de la presa de Forata.

Han indicado también que fue el testigo quien telefoneó a la Abogacía de la Generalitat, no la consellera, y que no hablaron del envío del mensaje Es_Alert.

Consultas a la Abogacía

La jueza pidió -el 22 de diciembre- un informe a la Abogacía de la Generalitat para conocer si algún alto cargo del Consell hizo alguna consulta verbal o escrita sobre aquel episodio de inundaciones y barrancadas del 29 de octubre de 2024 que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Ese informe, ya aportado a la causa, detalla que ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia, de Medio Ambiente o de Presidencia consultó nada por escrito a esa Abogacía, pero esa tarde sí se recibieron llamadas telefónicas de corta duración en relación con la dana que se estaba produciendo.

En concreto, la del entonces subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, Ricardo García, que llamó al abogado coordinador de la Abogacía en esa Conselleria y le preguntó si un eventual confinamiento tendría soporte jurídico, a lo que contestó afirmativamente indicando los preceptos en los que podría fundamentarse, es decir, que la Abogacía sí respaldó la posibilidad del confinamiento.

El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García llamó al abogado general de la Generalitat para avisarle de la posibilidad de que la consellera de Justicia e Interior -en aquel momento Salomé Pradas- contactara con la Abogacía en caso de que fuera necesario dictar alguna resolución o disposición que requiriese de un informe jurídico en relación con un eventual confinamiento. El abogado general manifestó su disponibilidad.

Después de estas llamadas no se recibió ninguna petición de informe ni solicitud adicional, ni verbalmente ni por escrito, según respondió la Abogacía de la Generalitat.