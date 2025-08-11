Sanidad estudia enviar SMS masivos con el nivel de alerta por calor y recomendaciones desde el próximo verano

La Conselleria de Sanidad estudia enviar SMS a toda la población informando del nivel de riesgo por altas temperaturas y con consejos sobre cómo protegerse del calor a partir del próximo verano para que los ciudadanos dispongan de la información de una forma "más fácil, cómoda y directa". En lo que va de año, cinco personas han muerto por golpes de calor en la Comunitat Valenciana.

Así, lo ha anunciado este lunes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una visita al centro de salud de Almàssera, y al respecto ha señalado que se está estudiando de "una forma muy, muy seria" implantar esta media a partir de la próxima campaña porque evitar los graves efectos derivados de las altas temperaturas es "una cuestión de concienciación". "Tenemos que asumir todas nuestras responsabilidades", ha recalcado.

Por el momento, ha recordado que la Conselleria ha puesto en marcha la campaña 'Combatir el calor extremo está en tu mano', con el objetivo de concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud durante los meses más calurosos del año, dirigida especialmente a las personas vulnerables como son mayores, menores, y con enfermedades que puedan agravarse con el calor.

"Es una campaña donde se promueven conductas saludables para evitar los golpes de calor con mensajes sencillos y fácilmente comprensibles", ha recalcado. Entre ellos, evitar salir durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, ponerse a la sombra o usar ropa transpirable y de colores claros.

Asimismo, la campaña también pone el foco, cuando no se ha podido evitar la prevención, en la importancia de reconocer a tiempo los signos de un golpe de calor -mareos, debilidad, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida o confusión- y que en este caso hay que acudir "rápidamente" al centro sanitario más próximo.

Del mismo modo, ha destacado que desde el pasado 15 de mayo la Dirección General de Salud Pública tiene activo el Programa de Prevención y Atencióna los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana que elabora diariamente un mapa sobre el nivel de riesgo en cada zona que se puede consultar en la página web de la conselleria y en redes sociales.