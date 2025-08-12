Sanidad avisa de riesgo alto por calor en 28 municipios de 3 comarcas de la Comunitat Valenciana

La ola de calor continúa dejando este martes temperaturas muy altas en toda la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad ha establecido el nivel de riesgo alto para la salud en 28 municipios de las comarcas de Els ports y L'Alt Maestrat, en la provincia de Castellón, y la Ribera Alta, en la provincia de Valencia.

Un calor extremo que puede perjudicar seriamente la salud. De hecho, desde el pasado 1 de junio las muertes en la Comunitat Valenciana por las altas temperaturas ascienden a 191. Por provincias, Alicante es la que ha registrado la cifra más alta de fallecimientos, 131; seguida de Castellón, con 41, y la provincia de Valencia, con 19 muertes.

Por ello, especialistas como el Director médico del Hospital Vithas Valencia Turia, el doctor Bader Al-Raies, hace esta serie de recomendaciones para evitar golpes de calor que pueden resultar mortales.

Además, el Director médico del Hospital Vithas Valencia Turia, el doctor Bader Al-Raies, también explica como actuar en caso de encontrarnos con una persona que acaba de sufrir un golpe de calor.

En esta ola de calor que vive la Comunitat Valenciana, este lunes se ha vuelto a registrar una noche tórrida, con mínimas que no han bajado de los 25 grados, en varios puntos de la región, como en València, donde el termómetro ha registrado una mínima de 26,3 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología.