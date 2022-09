Sandra Gómez: " La pelota no está en el tejado del Ayuntamiento"

Sandra Gómez, en rueda de prensa, en la Concejalía de Urbanismo ha vuelto a referirse al Nuevo Mestalla donde ha avisado al club de Mestalla que no hace falta que esperen al nuevo convenio y que si así lo desearan podrían iniciar la obras hoy mismo sin esperar a nada, asegurando que "la pelota no está en el tejado del Ayuntamiento".

Sin grandes novedades pero con aclaraciones

"No tengo ya nada más que decir y añadir. Reiterar que desde el Ayuntamiento nos hemos puesto a trabajar para poder mantener los derechos urbanísticos de la ATE. Fue una propuesta que yo misma hice hará casi un año de que pudiesen mantener esos derechos siempre y cuando estuviese condicionado que se invirtiese en el estadio. Condicionados a cumplir los requisitos suscritos en su día. Ante un incumplimiento, la propuesta nunca puede ser que se rebajen los requisitos que en su día se suscribieron. Ahora está en debate. Cualquier persona entenderá que cuando hay un incumplimiento, se es más exigente, no más laxo. No puedo añadir más porque no hay nada más nuevo. Quizás aclarar que la pelota no está en el tejado del Ayuntamiento. Hay que diferenciar la obligación del club de acabar el estadio, que lo puede hacer ya, con independencia que el Ayuntamiento decida seguir ayudando a su financiación con el convenio que estamos trabajando. Habría que hacer un poco de pedagogía en ese sentido”.

”El club siempre va a a tener la obligación de acabar el estadio y lo puede acabar ya. Otra cosa es que además hayamos decidido que la ciudad ayude a financiar parte de ese estadio con los famosos derechos de la ATE, que va en paralelo. Eso lo quiero aclarar porque he escuchado a gente del club decir que estaban esperando al convenio para iniciar las obras”.

Posible sobrecoste del estadio

"Los presupuestos que se hagan son cosa del club, es una obra privada, no es cosa nuestra. Los que si que puedo decir al respecto y a nivel de anécdota es que el último proyecto, pese a la revalorización de los precios de la construcción, es verdad que lo cifraban por doce millones menos a pesar de aumentar localidades, nos llamó poderosamente la atención y sí que entendemos que hay que intentar hacer el mejor estadio posible y que el aumento de localidades no sea a coste de recortar servicios que consideramos básicos. Hay una guía que es estupenda y que nos sirve para ver que es lo que definitivamente se le debía pedir a un estadio y esos son los condicionantes que se han establecido para poder albergar unos cuartos de final o una semifinal de un Mundial"