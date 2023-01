Samuel Lino: "Espero que este año lleguemos a la final y podamos dar este título al Valencia"

El Valencia afronta este miércoles la eliminatoria de Copa ante el Sporting en el Molinón. Tras la buena imagen demostrada en la Supercopa ante el Real Madrid, el equipo ha ganado confianza tal y como reconoce Samuel Lino en una entrevista para VCF Media. "Después del partido contra el Real Madrid nuestra motivación ha ido a más y también nuestra confianza. Tenemos que seguir trabajando mucho y estar preparados. La Copa es difícil y LaLiga también, por lo que tenemos que trabajar mucho y descansar bien para estos partidos que nos vienen cada tres días", asegura el portugués. E insiste en que "el equipo está con confianza. El partido contra el Real Madrid en la Supercopa nos ha dado una mayor confianza. Estamos entrenando bien y pienso que vamos a mejorar mucho ahora, y vamos a seguir un camino de victorias".

Partido de Copa ante el Sporting

Sobre la eliminatoria de Copa afirma que "es un partido muy difícil. El Sporting es un equipo con calidad, con buenos delanteros, buena defensa y un estadio muy bonito. Va a ser un gran partido y un gran desafío para nosotros. Vamos a trabajar duro para llegar bien a este partido y poder pasar a cuartos de final. Sabemos de la importancia de la Copa tiene para nosotros. Espero que este año podamos llegar a la final y podamos dar este título al Valencia CF".

Feliz en el Valencia

El futbolista se encuentra cedido por el Atleti hasta final de temporada pero reconoce sentirse muy feliz en el Valencia. "Estoy muy feliz y contento de estar aquí con Gattuso y su cuerpo técnico. Todos me ayudan mucho. También estoy muy feliz es estar aquí porque el Valencia CF es un club increíble y la ciudad también es increíble. Mestalla me gusta mucho y la afición también es increíble. Lo importante es estar dentro del campo y sumar minutos. Donde me ponga el míster voy a intentar dar todo de mi sea en la banda o por el centro. Quiero dar lo mejor de mí para mejorar al equipo", comenta el valencianista".

Y agradece el apoyo de su afición. "Mis palabras para la afición son siempre de agradecimiento. Agradezco siempre sus ánimos en Mestalla, que nos motivan. Mestalla se ve siempre lleno y fuera de casa también vienen muchos aficionados. Siempre voy a estar agradecido con la afición por todo lo que hacen por nosotros. Estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada para hacerlos felices".