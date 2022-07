Samu Castillejo: "He venido por una razón, es el Valencia CF"

Presentación de Samu Castillejo como nuevo jugador del Valencia CF para los tres próximos años, presentación que se ha llevado a cabo en la Ciudad deportiva de Paterna y que ha sido acompañado por el dtor. general Sean Bai.

Su motivación, el Valencia

"A cualquier jugador español o no, le gustaría jugar en el Valencia. Ya hubo interés en diciembre pero no se llegó a un acuerdo entre clubes pero era mi primera opción. Ahora en verano le dije a mi agente que quería jugar aquí. Era mi primera opción porque es el Valencia, a todos los jugadores les gustaría jugar aquí". "Siempre hemos estado en contacto, mi agente sabía que era un club al que podía venir y el míster ha ayudado a que todo fuera más fácil y yo he puesto todo lo que había en mi mano para estar aquí hoy".

Genaro Gatusso

"Lo conozco de hace tres años y en la primera llamada me dijo que estaba muy contento, que el club es grande y trabaja muy bien, que no tuviera dudas en venir. Es un tio muy cercano con el futbolista, sabe tratar al jugador y eso nos gusta mucho. Llegué ayer temprano y ya me dijo que a la tarde a entrenar."

Confianza en si mismo

"Los que me conocen saben que siempre he creído en mí, este año han habido cosas fuera de lo deportivo pero siempre he estado ahí trabajando, cuando me ha tocado jugar siempre he estado listo, vengo con muchas ganas de disfrutar. Cuando llegué al Villarreal tenía 20 años, ahora tengo 27, experiencia.. vengo con mucha hambre de ganar y enseñarle al grupo que se pueden hacer muchas grandes cosas. Ahora tengo una madurez que antes no tenía pero las ganas de ganar siempre son las mismas".

Su rol como jugador

"Extremo derecho, es lo que he jugado muchos años pero lo que decida el míster, puedo jugar en la izquierda, media punta... Mi juego es muy vistoso, verticalidad... espero que asistencias y goles".