Salvador Navarro se descarta para repetir como presidente de la CEV

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, no optará a su reelección en este cargo. El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), Vicente Lafuente, se perfila ahora como su sucesor. Este último no ha presentado todavía su candidatura en el momento de la redacción de esta información, veintitrés de septiembre, aunque sí ha anunciado que lo hará.

Salvador Navarro, en cualquier caso, ha permanecido quince años al frente de la CEV. "Un trabajo duro pero que ha merecido la pena", ha resumido Navarro, quien ha dado este paso al lado en pro de la unanimidad del empresariado valenciano. "La reflexión es que tiene que haber una unanimidad", ha destacado Navarro en una declaración antes los medios de comunicación celebrada en la sede de la CEV, en València.

"Creo que es el momento de, después de estos años, como se suele decir, yo ya he hecho por mi patria lo que a otros les queda por hacer", ha afirmado el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana en la citada declaración a los medios con motivo del anuncio de su no reelección a la presidencia de la entidad.

El actual líder del empresariado valenciano reivindica, así pues, unanimidad para el futuro y pone deberes a la futura junta directiva de la CEV, como insistir con la financiación, con las infraestructuras o con el agua. Salvador Navarro ha evitado hablar de presiones por parte de la Generalitat, con la que asegura haber trabajado "con independencia y crítica constructiva".