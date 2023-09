Rubén Baraja: "El objetivo mínimo es el no descender

"Lo que hablamos en su momento es una de las cuestiones que para mí era importante. Para seguir en el Valencia teníamos que tratar de ser sinceros con la situación que tiene el club en este momento. El mercado ha hecho que le club haga un análisis y se ha hecho una valoración del objetivo de esta temporada. Pensamos también de dónde venimos, el objetivo mínimo de esta temporada es que el Valencia CF siga en Primera División. A partir de ahí somos ambiciosos y mejorar lo que vimos al final de la temporada pasada".

"Es lo que hemos analizado y hablado. Nosotros podemos venir aquí y contar o inventarnos cosas. Lo más importante es saber la realidad que tenemos y el momento histórico que vivimos. Hay que asumirlo. Las limitaciones que tenemos nos marcan unos objetivos... tienen que ser reales, razonables... sino llega la frustración. Si son demasiado altos, luego no llegas y luego es todo frustración. No podemos saber en este momento cuál es el rendimiento que va a tener el equipo, el tiempo nos pondrá ahí. Excepto seis o siete equipos todos miran primero el salvar la categoría. Luego está la historia, esta camiseta... a todos nos gustaría vivir otro Valencia, pero la vida tienes opciones: una es rendirse y abandonar y otra ponerte aquí delante, poner lo que tienes que poner , estar con el equipo y tratar de crecer a través de la humildad en cada partido".

"El club ya ha hecho una valoración sobre el mercado, sobre el objetivo. Creo que era una cosa importante para ser sinceros con nuestro punto de partida, a partir de ahí los motivos de si tenemos presupuesto y tal, no lo puedo valorar, no estoy en el día a día de la gestión. Necesitamos firmar para mejorar el equipo, que hubiera competencia en la parcela ofensiva. La plantilla es corta y va a obligarnos a redoblar esfuerzos, que jgadores doblen posiciones... Tienes que tratar de convencerles de que pueden hacer cosas en otras posiciones. Hasta el mejor equipo del mundo cuando acaba el mercado seguro que cree que podría haberlo hecho mejor. Creo que el club ha intentado hacer el mejor equipo... Tú me hablas de diferencias y yo te digo imagino que todos quisiéramos hacerlo mejor. Tenemos una plantilla joven, corta, tenemos que apostar por ellos. Voy a tratar de potenciarlos y darle la posibilidad de crecer y de mejorar. Y si hay que tirar de la Academia son jóvenes y están preparados".

Vuelta de la Grada de Animación

"Es algo fundamental. No haber estado en estos partidos ha sido para nosotros un gran hándicap. Esta grada de animación son nuestros jóvenes, pero ellos son el corazón de Mestalla, los que dirigen el ambiente positivo de apoyo al equipo. Los hemos echado mucho de menos. El partido de mañana Mestalla tiene que volver a jugar, los jugadores tienen que sentirse cómodos".

Punto de crecimiento

"Si consigues saber su punto de partida, no podemos frustrarnos continuamente. No podemos hablar de Europa por que luego no estás para eso. Hay que decirle la realidad a la gente, son nuestros fans, son los que se echaron el equipo a la espalda para salvar al equipo. Hay que decir las cosas como son. Necesitamos su apoyo, estabilidad deportiva con estos jugadores jóvenes que tienen mucha hambre y compromiso... es evidente que necesitan el apoyo de la afición y a partir de ahí creo que es desde donde podemos crecer. En ese camino necesitamos estabilidad deportiva y confianza en los jugadores. El partido de mañana ante un equipazo, la afición es fundamental, necesitamos que el ambiente sea como sentí la temporada pasada al final".

El rival, el Atlético de Madrid

"Ellos son un equipo de gran nivel. Son muy completos con balón, sin balón, a nivel individual, colectivo... cada faceta que analizas son fantásticos. Si hacemos un partido completo, sin errores, contínuos en el esfuerzo podemos tener nuestras opciones. Hay un factor determinante, jugamos en casa, son tres puntos importantes y vamos a intentar ponérselo difícil y sumar. Llevamos tiempo sin ganar al Atlético de Madrid ojalá se rompa esa racha".

"Es uno de los mejores rivales de LaLiga y fuera de casa también lo es. Es un equipo muy completo pero nosotros vamos a tener nuestras opciones si hacemos las cosas bien. Si entramos intensos, no dejamos que aprovechan los errores... tienen una calidad individual impresionante. A través del colectivo, de ser valientes, de ser intensos... competir en el partido y tratar de pensar en ganar. Tenemos que ser ambiciosos aunque tengamos un gran rival enfrente"

La continuidad de Simeone

"No me planteo nunca más allá del corto plazo, en el mundo del entrenador, es complicado. La evidencia del trabajo de Simeone, una de las cosas fundamentales es que ha ido consiguiendo éxitos, resultados y continuidad. Ha hecho un trabajo magnífico en cuanto a instaurar una filosofía y el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de España hoy en día".

Que sea el club el que hable más

"La valoración del mercado aún está coleando. Está es la última vez que voy a hablar sobre el mercado. A partir de ahí el club tiene un portavoz que trata de mandar el mensaje institucional que cree oportuno. Vengo a hablar de fútbol. No puedo entrar a valorar gestiones o situaciones. Puedo hablar de intentar mejorar el grupo, gestionar de la mejor manera a la plantilla... ese es mi objetivo, exprimirlos al máximo".

Crecer sin invertir

"Lo más importante es lo que te he dicho antes, el punto de partidos. Una vez sabes tu objetivo marcas tus expectativas y tienes que trabajar con lo que tiene. Estoy contento con su actitud y yo sacar lo mejor de ellos como equipo y de manera individual. Esto es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer. Son los jugadores que tenemos, tenemos que confiar. Si quieres que ellos crezcan tienes que apoyarlos, quererlos, cuidarlos, mimarlos y sacar su máximo rendimiento. Aunque sea una obviedad, necesitamos que los jóvenes compitan como uno de 28. Hay que insistir, dar cariño, exigencia día a día, mucho vídeo... ".