Rovira asegura en el Congreso que se fue a casa el día de la DANA porque el Gobierno generó "falsa tranquilidad"

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha asegurado este lunes en el Congreso de los Diputados que se fue a casa la tarde de la DANA porque el Gobierno no había dado "suficiente información" y había generado una "falsa tranquilidad".

Durante su comparecencia, y a preguntas de distintos diputados, Rovira ha señalado que el 29 de octubre de 2024 no era el máximo responsable de la seguridad de los centros educativos porque su Conselleria no tiene competencia en la apertura y cierre de los mismos. "Yo soy responsable de todo el personal que trabaja en la Consellería" y "no tengo competencias en materia de emergencias", ha respondido.

Su insistencia en eludir la responsabilidad de la Administración autonómica ha sido muy criticada en la comisión de investigación, pues se le ha recordado que el Consell sabía por la mañana que había alerta roja y hubo centros universitarios y educativos que cerraron sus puertas como medida de previsión ante la emergencia. Algunos grupos parlamentarios le han acusado directamente de "mentir" e incluso de "vacilar" al parlamento.

Rovira ha confirmado que acudió al Consell a primera hora del día 29 pero que no recuerda que la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, les comunicara a él y al resto de consellers que estaba ya habiendo rescates y tampoco cuando a las 11.40 horas se informó de una alerta hidrológica por el río Magro y el barranco del Poyo. Pero para él era una "alerta roja más".

Preguntado por qué no avisó previamente a los centros educativos de la información que les trasladaron en el Consell, como así hizo la vicepresidenta, Susana Camarero, a centros de día y residencias, Rovira se ha limitado a decir que en su Conselleria informan a los centros a través de la web. En todo caso, ha dicho que se pusieron en contacto con los centros educativos partir del día 30 "para recabar información sobre los desperfectos y acompañar emocionalmente".

El conseller ha justificado su actuación en que la información de la que disponían era "escasa" y en que le trasladaron en todo momento "una falsa tranquilidad" tanto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, "que era la máxima responsable de la emergencia", como la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"Con la falsa tranquilidad que nos transmitió", se marchó a Alicante en coche oficial sobre las 13 horas "por cuestiones personales y familiares". Eso sí, ha querido dejar claro que si la información hubiera sido la adecuada, su actuación habría sido "distinta".

Por último, preguntado sobre si ha pedido disculpas al director de Cheste, fallecido en la dana tras poner a salvo su instituto, Rovira ha dicho que ya lo ha hecho la Conselleria y que está esperando a que el Gobierno hago lo propio.