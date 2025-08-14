Ron Gourlay: "No he venido aquí para que el Valencia pelee por no descender"

Ron Gourlay ofreció su primera rueda de prensa como CEO Deportivo del Valencia CF. Era una comparecencia más que esperada tras haber realizado seis nuevas incorporaciones y tres importantes renovaciones este mercado de verano.

Una de las principales cuestiones era fijar el objetivo para esta temporada. Tras su comunicado de presentación en el que se afirmaba que con su llegada la intención era "regresar a la élite del fútbol Europeo" reconocía este miércoles que "yo no he venido aquí para que el Valencia pelee por no descender".

No obstante em nuevo CEO quiso ser más cauto a la hora de fijar el objetivo de Europa para esta temporada. Afirmaba que "Europa es un objetivo para la temporada pero hay que llegar a diferentes etapas para llegar a ello. En Inglaterra se dice que uno compra la tela según el presupuesto que tiene".

Las razones para fichar por el Valencia

Ron Gourlay exponía las razones que le han llevado a fichar por el Valencia. "La primera pregunta que me hice para venir fue el proyecto. Creo en el proyecto. En el segundo, el estadio, el Nou Mestalla y el tercer motivo Carlos Corberán. Lo conozco, conozco su integridad y sus capacidades. Hay que darle recursos, claro está. Todo será a largo plazo", afirmaba.

También reivindicaba su propia experiencia en el mundo del fútbol. "Espero aportar al club mi experiencia en muchos países. Soy una persona muy responsable que ha venido por este motivo. Veo muchas caras jóvenes y maduras pero me gustaría ver caras de satisfacción. Entre todos podremos devolver el club al lugar que se merece", aseguraba.

Las intenciones de Lim y una posible venta

También se le preguntaba por las intenciones de Lim con el Valencia y si existe la posibilidad de que haya una venta de su mayoría accionarial. El escocés rehuyó esta segunda pregunta afirmando que "hay compromiso y ambición y eso nos dijeron en Singapur. Hemos visto el apoyo y el compromiso de la presidencia y la propiedad y hemos trabajado con el plan".

Respecto a ese plan no quiso dar más detalles sobre cómo se va a reorganizar el club. "Tenemos que hacer una radiografía completa del club. No me veo en situación de dar más detalles. Hemos estado trabajando en el mercado de fichaje y no puedo adelantar ahora algo más".

Y de su relación con la propiedad insistía en que "A Lim le conocí hace 20 años cuando estaba en el Manchester United me lo presentaron. Luego no he hablado mucho con él. Al presidente lo conocí hace unos meses. Tengo comunicación buena con el presidente. Hablamos a diario como en otros clubes en los que he estado. Estamos en comunicación con la propiedad y siempre he tenido confianza desde la presidencia".

Mensaje a los futbolistas

El escocés también quiso mandar un mensaje contundente a los futbolistas. "Los jugadores que no quieren estar no estarán pero manda el club", afirmaba en un primer momento. Y preguntado sobre si se refería a Mosquera matizaba que "cuando llegué vi la situación de Mosquera. Es un gran tipo pero la decisión de irse la tomaron él y su agente hace mucho tiempo. Dejó claro que quería abandonar el club".