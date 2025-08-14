El Roig Arena prueba su Auditorio con un evento al que asisten 2.000 personas

El Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, realizó este miércoles una nueva prueba operativa, en este caso de su Auditorio, el espacio de 1.200 metros cuadrados independiente de la pista central, donde asistieron 2.000 personas, el máximo aforo de la sala.

Al inicio de la prueba, el público accedió a la terraza de El Mercat de Roig Arena, donde pudieron consumir comida y bebida en la zona de restauración, a la vez que tenían la opción de dirigirse a la grada de la pista central, donde se encendieron sus grandes pantallas (el videowall de 76 metros de largo, el videomarcador y el ribbon). Finalmente, los asistentes se desplazaron al Auditorio, donde tuvo lugar un concierto a cargo de la banda Neon Collective.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.