El Roig Arena acogerá el nuevo torneo mundial de baloncesto Project B

Project B y Roig Arena han firmado un acuerdo para convertir la ciudad en una de las sedes mundiales de su nuevo torneo internacional de baloncesto, una competición itinerante que reunirá del 12 al 22 de marzo de 2027 a algunos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo bajo un innovador formato estilo Grand Prix.

El acuerdo convierte a Valencia en la única ciudad española en albergar este nuevo certamen global que se celebrará en las principales ciudades de Asia, Europa y América. La cita en el Roig Arena supone, además, el primer anuncio oficial del torneo en Europa, tras haberse confirmado previamente que Tokio será una de las sedes del circuito mundial, que arrancará en 2027.

Project B está desarrollando una liga itinerante de alto impacto competitivo, concebida para ofrecer a los aficionados de todo el mundo una experiencia de baloncesto de élite en ciudades anfitrionas internacionales. El formato combinará competición al máximo nivel con un fuerte componente tecnológico y audiovisual.

El torneo está diseñado para integrar competiciones en directo de primer nivel con el uso de la última tecnología a través del streaming, las redes sociales y los dispositivos móviles, ampliando así su alcance global y conectando con nuevas audiencias.

La elección de Valencia responde tanto a la tradición baloncestística de la ciudad como a la apuesta por infraestructuras de última generación. El Roig Arena cuenta con más de 1.700 metros cuadrados de pantallas LED, lo que lo sitúa como uno de los recintos tecnológicamente más avanzados de Europa.

Una colaboración plurianual en Valencia

Roig Arena será sede de Project B gracias al acuerdo de colaboración plurianual que refleja el compromiso de construir un proyecto conjunto a largo plazo. Se trata de una colaboración estratégica diseñada para convertir la ciudad en un escenario global recurrente para el baloncesto internacional de élite.

“La alianza con Project B para acoger este nuevo torneo es un paso más para que Roig Arena tenga el contenido de entretenimiento y deporte que deseamos, siendo global y con experiencias únicas. Ser la única sede confirmada en España, compartiendo protagonismo con ciudades como Tokio, es todo un hito tanto para nosotros como para la ciudad de Valencia. Creemos que Project B aporta un concepto innovador y de alcance global muy ambicioso", asegura Víctor Sendra, director general del Roig Arena.

Al comprometerse con Valencia a lo largo de varios años, Project B refuerza su creencia en la cultura del baloncesto de la ciudad, su infraestructura y su relevancia global, garantizando una visibilidad y continuidad sostenidas a medida que crece el circuito internacional del Grand Prix. “La cultura del baloncesto de Valencia y su ambición global encajan perfectamente con Project B, afirma Grady Burnett, director de Operaciones de Project B. “Nuestra colaboración con el Roig Arena nos permitirá generar un impacto significativo en la economía, en la comunidad y en la afición de aquí durante muchos años”, añade.

Según destacan desde Project B, España está considerada una de las grandes potencias mundiales del baloncesto, y Valencia se ha consolidado en los últimos años como una de las ciudades deportivas más avanzadas de Europa, sede habitual de competiciones internacionales de primer nivel.

Con la llegada de Project B, Valencia refuerza su posicionamiento estratégico en el mapa global del baloncesto y amplía su proyección internacional como sede de grandes eventos deportivos.