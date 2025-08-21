Riesgo de chubascos en la mitad sur y de vientos muy fuertes en el interior norte de la Comunitat

La Comunitat Valenciana registrará este jueves intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos dispersos en la mitad sur, las temperaturas mínimas no variarán o bajarán ligeramente y las máximas serán más bajas en el interior de la mitad sur, ligeramente más altas en el interior central y con pocos cambios en el resto.

En el interior norte de Castellón soplará viento moderado del noroeste con probables rachas muy fuertes, y en el resto, viento de dirección variable, tendiendo a componentes este y sur, moderado en el litoral de central y en el sur de Alicante por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Pronóstico para el viernes

El viernes predominará el cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior y probables chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde, sin descartar que se extiendan de manera aislada hacia el litoral.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, las máximas bajarán salvo en el litoral, donde no habrá cambios, y el viento en el interior norte de Castellón será moderado del noroeste y en el resto, flojo variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

Temperaturas extremas en las últimas veinticuatro horas

Castelló: 21,4 y 30,9 grados

València: 23,2 y 30,3 grados

Alicante: 23,7 y 31,4 grados