El Rey alerta de una "deriva peligrosa" por la desafección hacia los valores de la convivencia

Felipe VI reivindica el papel de las universidades como "contrapunto de la resignación" frente a la crisis de los valores democráticos en su discurso en València

Nuria Ortiz

València |

El Rey Felipe VI interviene en el acto de apertura del curso académico universitario 2025-26, celebrado en València
El Rey Felipe VI interviene en el acto de apertura del curso académico universitario 2025-26, celebrado en València | Ana Escobar - Agencia EFE

Felipe VI ha inaugurado este martes, veinticinco de noviembre, en València el curso académico de las universidades españolas. Ha advertido sobre una "deriva peligrosa" marcada por la desafección hacia los valores fundamentales de la convivencia democrática. Ha subrayado que las universidades deben actuar como "contrapunto de la resignación".

El monarca también ha destacado el papel esencial de las universidades, no solo como centros de conocimiento, sino como espacios "donde se amplían las fronteras del saber" y que ejercen de "crisol de ciudadanía".

Además, ha reconocido cómo la Universitat de València es "un puente entre el pasado y el futuro", destacando su actividad en innovación, inclusión y vinculación con la sociedad.

Finalmente, el Rey ha hecho un llamamiento para que este curso sirva de oportunidad "para construir un mundo más justo, abierto, libre y cohesionado [...] a la altura de nuestros jóvenes".

