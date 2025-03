Los responsables del Consorcio de Seguros reiteran que hacen todo lo que pueden hacer para agilizar las indemnizaciones de la DANA

Los responsables del Consorcio de Compensación de Seguros aseguran que ya han sido abonadas las indemnizaciones de 8 de cada 10 solicitudes presentadas en el consorcio tras los daños provocados por la DANA, es decir unas 190.000. Han negado que haya lentituden el pago de indemnizaciones por la dana, frente a las críticas de la Generalitat y los empresarios al respecto.

En este sentido han insistido que no se trata de lentitud si no que los técnicos del consorcio deben analizar todos los aspectos que contempla la póliza y que para ello están haciendo todo lo que pueden hacer pero que hay aspectos de la póliza que les obligan a esperar. Han afirmado que no dejarán de estar comprometidos hasta gestionar el último expediente.

Por el momento han recibido indemnización los propietarios de unos 115.000 vehículos, con una media de 8600 euros cada uno, mientras que en cuanto a la compensación de daños en viviendas se han abonado 708 millones de euros con una media de 14.700 euros por siniestro alcanzando a unas 48.000 viviendas y comunidades de propietarios. Tal y como ha detallado José Antonio Fernández, presidente del Consorcio, al tejido industrial se le han abonado ya 623 millones de euros.

En la zona afectada por la DANA están trabajando en colaboración con el consorcio 38 entidades aseguradoras adheridas y hay desplegados unos 900 peritos. La directora general del Consorcio de Compensación de Seguros Flavia Rodríguez, ha reiterado que las indemnizaciones se abonan de acuerdo a las pólizas de los afectados.

Recordar que debido al avance en el análisis de la siniestralidad el coste de la DANA se ha elevado en las últimas semanas hasta los 4500 millones de euros. De las 243.388 solicitudes de indemnización registradas hasta ahora, un total de 228.806 son las que están netas de solicitudes duplicadas o no procedentes.

Desde el Consorcio han confirmado que todos los días se siguen presentando solicitudes y han recordado que quien haya presentado una solicitud de indemnización no es necesario que la vuelva a presentar para el mismo bien dañado.