Renzo Saravia: "Quiero demostrar mi fútbol y quedarme más tiempo"

Renzo Saravia ya ha pasado el reconocimiento médico. El lateral derecho que firmará cuatro meses por el Valencia para suplir la baja por lesión de Foulquier llega libre tras su última etapa en Brasil en el Atlético Mineiro donde disputó 19 encuentros.

"Quiero demostrar mi fútbol y quedarme más tiempo" fueron sus primeras palabras a la llegada la clínica donde ha pasado el reconocimiento médico. También reconoció que estuvo viendo el partido que el Valencia disputó ante el Villarreal del que dijo "vi bien al equipo, una pena el resultado. Hicieron un gran segundo tiempo y merecieron el empate".