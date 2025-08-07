La rehabilitación del complejo Abastos avanzan y acabarán en el plazo previsto

El Ayuntamiento de València sigue adelante con la rehabilitación integral del complejo municipal deAbastos, uno de los edificios más emblemáticos del barrio de Arrancapins. La ejecución de las obras, iniciadas el pasado mes de mayo por la empresa Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (CLEOP), cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y está previsto que finalicen en mayo de 2026.

La actuación se centra en cinco ámbitos del conjunto arquitectónico: fachadas principales (calles Alberic y Bon Orde); fachadas y elementos exteriores de la nave derecha; fachadas del pasaje; la cubierta lucernario de la nave derecha y el pasaje, así como los pavimentos exteriores y del hall.

Julia Climent, concejala y alcaldesa en funciones, ha visitado este jueves el complejo de Abastos y ha destacado que “las obras están avanzando según lo previsto. En estos momentos se ha empezado a trabajar en lo que es la envolvente de la parte del instituto. Se ha hecho así en previsión de que durante este mes de agosto, que no están el alumnado ni los docentes, se pueda trabajar con normalidad y para que ya esté de alguna manera todo listo para septiembre, para la vuelta del curso escolar”.

Los trabajos de rehabilitación se centran en la envolvente del edificio, fachadas y cubierta, y se llevarán a cabo principalmente obras de reparación de fisuras en las fachadas, eliminación de humedades por escorrentía en las fábricas y ornamentos de piedra, reparación de desprendimientos de recubrimientos en las cornisas y aleros, reparación de los elementos ornamentales de piedra, y reconstitución de los daños en las molduras.

Uno de los problemas que más preocupa es la anidación de las palomas en el edificio, que provoca excesiva suciedad por excrementos. Así, el proyecto técnico contempla la instalación de un sistema inhibidor por ultrasonidos para ahuyentarlas.

Por otro lado, una de las instalaciones que recoge este edificio es el polideportivo y la piscina municipal, cuya concesión está caducada desde 2016. Así, Climent ha destacado que se está redactando el proyecto para poder sacarlo a licitación en breve. Esta concesión incluiría tanto la explotación y gestión del polideportivo como su rehabilitación y restauración.

El edificio de Abastos está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y constituye un ejemplo significativo de arquitectura racionalista en la ciudad. Diseñado por el arquitecto Javier Goerlich Lleó, su construcción comenzó el 1 de diciembre de 1940. En la actualidad, acoge el IES Abastos, una comisaría de la Policía Nacional, las dependencias del polideportivo y la piscina municipal dependientes de la Fundación Deportiva Municipal (FDM).