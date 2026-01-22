Reclaman más inversión para garantizar que Metrovalencia cuente con un servicio público de calidad

València en Bici-Acció Ecologista Agró y el Sindicato Ferroviario – Intersindical Valenciana han denunciado las incidencias, los retrasos y las aglomeraciones en el metro y el tranvía de València , una situación que consideran un grave problema de seguridad. Reclaman un aumento de las frecuencias, más trenes y más personal para garantizar un servicio público de calidad.

Afirman que la masificación en los andenes y los convoyes genera conflictos diarios y pone en riesgo tanto a las personas usuarias como el personal del servicio. Una situación que reiteran demuestra que la red de metro y tranvía ha quedado anticuada y que según Marian Sintes, portavoz de Valencia en Bici, urge a realizar más inversiones que permitan mejoras en la red.

Precisamente los usuarios de bicicletas han visto como no se les permite hacer uso del metro si no es con bicicletas plegadas y en superficie lo que perjudica a la intermodalidad. Afirma que muchos usuarios de bicicleta ya no han vuelto a combinar su uso con el metro cuando se revirtió parcialmente la medida.