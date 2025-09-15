El 'Rambo de Requena', condenado a once años y medio de prisión

LEER MÁS La Guardia Civil investiga a un hombre por colocar lazos trampa tras la denuncia de un particular en Requena

El conocido como 'Rambo de Requena' ha sido condenado, finalmente, a once años y medio de prisión. Se trata del hombre que, a principios de 2020, asaltó diferentes fincas agrícolas y ganaderas de la comarca valenciana de La Plana de Utiel-Requena con una escopeta. Fue detenido, semanas después, en Andorra (Teruel), donde acabó atrincherado en una casa tras su periplo criminal por el interior de la provincia de València.

El primero de los atracos se produjo en un viñedo requenense. El ahora condenado pidió a un agricultor que lo llevara en su furgoneta y, cuando este se negó, disparó contra él en dos ocasiones y acabó robándole el vehículo. Pocos minutos después, el 'Rambo de Requena' atravesó dicha furgoneta en un camino cercano y, en el momento en que el siguiente conductor apareció por la zona, actuó de la misma manera: le exigió su vehículo previo disparo contra la víctima.

Fue así cómo, poco a poco, cometió diferentes delitos de esta índole en La Plana de Utiel-Requena. Cuatro meses más tarde, el 'Rambo de Requena' fue detenido en Andorra (Teruel), donde se había atrincherado en una vivienda y donde protagonizó una tensa negociación con la Guardia Civil con disparos incluidos.

Ahora, el Juzgado de lo Penal Número 1 de València condena el asaltante a una pena de once años y medio de prisión. Se le considera responsable de tres delitos de robo con intimidación y uno más de robo con uso de la fuerza. Lejos de aceptar un posible eximente por alteración psíquica, la jueza considera que el condenado era consciente de lo que hacía y que se encontraba en plenas facultades mentales en el momento de la comisión de los hechos.