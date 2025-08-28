Ramazani completa el reconocimiento médico y ya está en Paterna para firmar con el Valencia

Largie Ramazani va a convertirse en el séptimo fichaje del verano en el Valencia. El extremo llegó en la noche de este miércoles a Alicante para viajar por carretera rumbo a Valencia.

El futbolista ha completado este jueves el reconocimiento médico para posteriormente visitar la Ciudad Deportiva de Paterna donde ha tenido la oportunidad de conocer a los que van a ser sus nuevos compañeros.

El belga era una de las peticiones de Coberán para reforzar el extremo y llega en calidad de cedido al Valencia. Ahora solo falta que el club de Mestalla firme a un delantero para completar la plantilla. En total de momento son siete los nuevos refuerzos: Julen Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Raba, Danjuma y Ramazani.