Valencia CF

Ramazani completa el reconocimiento médico y ya está en Paterna para firmar con el Valencia

El extremo llega en calidad de cedido al Valencia CF

Eduardo Esteve

Valencia |

Ramazani en Valencia

Largie Ramazani va a convertirse en el séptimo fichaje del verano en el Valencia. El extremo llegó en la noche de este miércoles a Alicante para viajar por carretera rumbo a Valencia.

El futbolista ha completado este jueves el reconocimiento médico para posteriormente visitar la Ciudad Deportiva de Paterna donde ha tenido la oportunidad de conocer a los que van a ser sus nuevos compañeros.

El belga era una de las peticiones de Coberán para reforzar el extremo y llega en calidad de cedido al Valencia. Ahora solo falta que el club de Mestalla firme a un delantero para completar la plantilla. En total de momento son siete los nuevos refuerzos: Julen Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Raba, Danjuma y Ramazani.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer