Qué ha pasado con el fondo solidario de 12 millones de euros para los afectados de la DANA: el Govern da las primeras explicaciones

El 29 de octubre de 2024 la provincia de Valencia se vio fuertemente afectada por una dana que provocó inundaciones y dejó más de 200 víctimas mortales. Lo ocurrido movió una ola solidaria en la ciudadanía, que se volcó completamente ayudando a los afectados con todo tipo de recursos. Una de las iniciativas llevadas a cabo para contribuir a esta ayuda fue la creación de un fondo solidario por parte del Consell, a partir del que se recaudaron 12,3 millones de euros.

Este martes, los grupos de la oposición han preguntado al Gobierno valenciano para que "aclare el destino" de ese dinero. Así lo han señalado en Las Cortes valencianas, asegurando que van a presentar iniciativas parlamentarias para saber "qué ha hecho el Gobierno de Carlos Mazón" con esos 12 millones de euros.

Según ha apuntado el socialista José Muñoz, no se fían "un pelo" ni del presidente de la Generalitat ni del Partido Popular, teniendo en cuenta los antecedentes del "caso Blanco" en el que se "malversaron fondos" para Haití.

Total transparencia de la Generalitat

La respuesta de la Generalitat valenciana es clara. La vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que el dinero del fondo solidario se va a destinar a ayudas sociales e insiste en la "total transparencia" de la Generalitat. Según ha señalado, una parte se integra en las ayudas aprobadas la pasada semana para las familias afectadas y el resto se aprobará en las próximas semanas dentro del Plan Endavant.

Según el Gobierno valenciano, de esas ayudas aprobadas la semana pasada por 4,6 millones de euros, 3,4 millones procedían del fondo solidario. "El resto va a aplicarse en futuras ayudas sociales en las que estamos trabajando, que forman parte de las ayudas recogidas en el plan Endavant y que se irá activando en las semanas sucesivas". Una vez que el dinero "se haya asignado completamente" se publicará "un informe con el destino de hasta el último céntimo".

Preguntada por si esos tres millones de euros no deberían salir de los presupuestos autonómicos y sobre si no estaba previsto que fueran a destinarse a pymes, la vicepresidenta ha señalado que el dinero destinado a pequeñas empresas, comercios y autónomos "ha superado con creces la cifra de la ayuda social y, por lo tanto, después de dar muchas vueltas a donde podría ser más útil, se ha decidido que vaya destinada a las familias (...) Estoy convencida de que cualquier persona que haya puesto un solo euro para ayudar a los afectados estará de acuerdo en que vayan a las familias".