El puzzle de Rubén Baraja si finalmente renueva

La más que posible renovación de Rubén Baraja como entrenador del Valencia CF entraña un verano donde se va a tener mucho trabajo a realizar sobre una idea que habla de un cambio muy importante en la confección de la plantilla de cara a la próxima campaña 23/24.

Ozkacar Yarek y Facu González

Uno de los nombres que ahora mismo suenan con más fuerza es precisamente un futbolista que no ha tenido minutos en primera pero que este domingo se convertía en campeón del Mundo Sub 20 con Uruguay, hablamos de Facu González que es un bastión en la faceta de centrales del conjunto celeste y que además de haberse proclamado subcampeón del Sudamericano de este pasado verano ya ha sido llamado por Marcelo Bielsa con la absoluta. Ahora mismo no hay novedades con Facu González. El Valencia no ha movido ficha con el uruguayo aunque desde el entorno del jugador no descartan que, ahora pudiera haberlos. Un jugador que ha multiplicado el número de equipos que lo pretende y al que le resta un año de contrato.

El fichaje de Ozkacar podría ser un impedimento para su continuidad en el caso de que se quisiera renovar ya que la pretensión del futbolista es acumular minutos de juego y no ver frenada su progresión como ya se está viendo en su selección. El Valencia ha pedido entre 5 y 6 millones pero el hecho de no tener minutos en primera frena a los equipos a pagar esa cifra

En una tesitura parecida está Yarek Gasiorowski, central, también zurdo español, de Polinyá del Jucar y que a sus 18 años es otra de las perlas de la cantera del Valencia CF. Su progresión también podría verse frenada debido al mismo perfil que Facu y Ozkacar aunque su presencia con mucha continuidad en el filial de Angulo está casi asegurada además de que su renovación se llevó a cabo el pasado año hasta el 2025.

Gabriel Paulista y los centrales

La intención del Valencia en la faceta de centrales es sacar a Gabriel Paulista, no pueden pagar lo que cobra, de ahí a que se pensara una renovación a la baja, muy a la baja. Una renovación que todavía no está en la mesa y de hecho desde el club valencianista no han gustado ciertas actitudes en estos meses tan decisivos para la entidad, donde, y según fuentes consultadas. no ha ejercido ese rol de capitán. A pesar de ello bien es cierto que Rubén Baraja lo ha tenido en su equipo como titular porque en el contexto en el que se movía el equipo quería más experiencia.

No se descarta nada, incluso que Paulista, al que le resta un año de contrato, no sea el único central que salga de la entidad. De hecho esta es una de las razones que se esgrimen para la contratación de Cenk Ozkacar que pasaría a tener un rol más importante dentro de la configuración, además de que se considera un jugador con progresión y de 22 años.

La duda en el lateral zurdo

Otra de las piezas a tratar es el lateral zurdo, si finalmente renueva Baraja, la situación con Toni Lato podría variar y que el valenciano espere por si se vuelve a abrir la posibilidad de continuidad. Desde el entorno del futbolista se sigue asegurando que la intención, siempre, de Lato, era continuar y con la presencia de Baraja en el banquillo podría convertirse en realidad. Esta posibilidad abriría las puertas a Jesús Vázquez que también reclama minutos, algo que no ha tenido con Rubén Baraja desde su llegada. Una posibilidad que también depende de si el "susto" del verano es Jose Luis Gayá, anhelo de grandes equipos, entre ellos, y como ya contamos, el Atlético de Madrid.

Prioridad centrocampistas

Su finalmente, Rubén Baraja continúa como así parece, su prioridad es tener "mano" en la configuración y la primera premisa es la fichar mediocentros, ya que ahora mismo cuenta con dos, Almeida y Javi Guerra, el resto, cedidos y Yunus que saldrá en este mercado. Esta es otra razón que ha acelerado el fichaje de Ozkacar, tener firmados futbolistas en otras posiciones para poner todo el trabajo en lo realmente importante

Reconversión total en la delantera

Después de apuntalar el mediocentro llega la faceta de los delanteros donde el club pretende cambiar a los tres que ahora mismo tiene, Marcos André, Hugo Duro y Edinson Cavani cuyo bagaje goleador ha sido muy pobre y el sueldo, por ejemplo de Cavani es inasumible.

Unos cambios muy importantes, quizá demasiado pero que intentan revertir una situación que ha hecho que el equipo se haya jugado el no descender hasta la última jornada. Unos cambión que con poder o independencia de sus protagonistas, siempre están al OK de Peter Lim, algo que hace que todo lo contado quede en saco roto, Este es, desgraciadamente, el Valencia de Meriton, donde eso sí, lo primero vender (Mamardashvilli, Yunus...) para acometer cambios.