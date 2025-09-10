Punto final a la “acera de la muerte” de València

La popularmente conocida como “acera de la muerte” de la calle Sant Vicent Màrtir de València tiene sus días contados. El Ayuntamiento ha puesto en marcha este miércoles la demolición de las viviendas que estrechan el paso de los peatones en este punto.

La actuación se enmarca en las obras de urbanización del Plan de Actuación Integrada (PAI) de la calle Moncayo, un plan urbanístico situado entre esta vía y las calles Sant Vicent y Pianista Amparo Iturbi, en el distrito de Jesús. El PAI contempla la construcción en esta zona de alrededor de 200 viviendas en edificios de hasta nueve alturas. El plan llevaba muchos años pendiente de ser desarrollado y se ha podido reactivar gracias a las obras del nuevo canal de acceso ferroviario a la Estación del Norte, que conlleva el soterramiento de las vías del tren en este ámbito.

Además el PAI permitirá acabar de manera definitiva con esa “acera de la muerte”, un tramo extremadamente estrecho situado en la calle de Sant Vicent a su paso por esta zona del barrio de La Raïosa. Una actuación que, como ha recordado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, los vecinos llevan años esperando:

El concejal ha destacado también la importancia del PAI de Moncayo porque constituye “una verdadera actuación de regeneración urbana” de València. “Donde había unas naves antiguas y mucha degradación, se van a abrir viales, se van a hacer zonas verdes y se van a construir viviendas, que tanto necesitamos en esta ciudad”. El objetivo de este PAI, impulsado por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo S.L., es ejecutar el Plan de Reforma Interior (PRI) que completa la trama urbana degradada delimitada por la calle Pianista Empar Iturbi, por el norte, la calle Sant Vicent Màrtir por el oeste, la calle Almudaina por el sur, así como por la medianera de las edificaciones existentes y el patio interior de manzana de ellos, por el este.

La urbanización de esta zona del barrio de la Raïosa permitirá la construcción de unas 200 nuevas viviendas, tanto unifamiliares con patio interior, como en bloques de tres plantas y edificios de hasta nueve alturas más ático, así como la eliminación de “acera de la muerte”.

El proyecto de reparcelación, aprobado por la Junta de Gobierno Local en octubre de 2024, cuenta con una edificabilidad de 21.799 m2 de techo y una superficie global de 8.564,52 m2, con un uso calificado como residencial. De esta área, unos 4.954 metros cuadrados se destinarán a suelo de uso público, entre los que destacan los 1.088,46 m2 de zonas verdes y espacios libres, así como los 3.208 m2 de red viaria de prioridad peatonal.

Han quedado fuera de esta actuación urbanística un edificio sito en el número 12 de la calle Pianista Empar Iturbi, otro inmueble protegido de la calle del Moncayo, además del grupo de viviendas tradicionales de dos alturas con patio trasero recayentes al tramo de la calle del Moncayo comprendido entre los números 3 y 15.