Puig defiende que el Puerto de València "se desarrolle" con "equilibrio medioambiental" tras el informe del Ministerio

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este martes que el Puerto de València "se desarrolle con toda la capacidad para ser ese gran puerto del Mediterráneo que es", pero ha precisado que debe hacerlo "siempre con un equilibrio medioambiental". "Hay que hacer las cosas bien y hay que respetar absolutamente todos los criterios ambientales para que no se produzca ningún tipo de efecto negativo", ha señalado.

Puig se ha pronunciado de este modo tras participar en la apertura del I Foro Económico Valenciano 'La economía de las oportunidades', organizado por el Español, Invertia y D+I, al ser preguntado por el informe emitido por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, "favorable" aunque "con condiciones" a la ampliación del Puerto de València.

"Se está avanzando para que una infraestructura que ya se hizo y en la que se ha invertido muchísimo dinero pueda ser útil para la economía y el empleo, siempre teniendo en cuenta el impacto medioambiental", ha apuntado el también secretario general del PSPV-PSOE.

CRÍTICAS DE UP Y COMPROMÍS

Mientras tanto, Unides Podem ha asegurado que pedirá en el Congreso el informe "favorable con condiciones" emitido por el Ministerio de Transición Ecológica sobre la ampliación del Puerto de València que, según han denunciado este grupo y Compromís, "no ha visto nadie".

"No queremos decir un 'no' rotundo a la ampliación, lo que queremos son garantías", ha asegurado este martes la síndica de UP, Pilar Lima, quien ha abogado por una declaración de impacto ambiental "actualizada".

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha considerado un "error garrafal" continuar adelante con una ampliación del puerto que supone "aumentar las emisiones de CO2" cuando se acaba de aprobar una ley de cambio climático.

Por ello, ha lamentado que este documento que "no ha visto nadie, para variar" va "en contra de las políticas del Gobierno Central, del Botànic y de la reducción de emisiones de gases", al tiempo que ha señalado que esta ampliación "no es necesaria" y que es una "megalómana infraestructura" que se quiere hacer "en contra de los intereses de la ciudad donde se plantea".

OPOSICIÓN

Por parte del PP, la síndica en Les Corts, María José Catalá, ha celebrado el informe y ha pedido a los partidos del Botànic que "dejen de poner palos en las ruedas" de esta "infraestructura clave para el futuro de esta ciudad". Asimismo, ha pedido al alcalde de València, Joan Ribó, que "tenga la dignidad de votar a favor de su ciudad".