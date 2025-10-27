Puentes, carreteras o vías de tren: la millonaria factura de la DANA en infraestructuras

Puentes, carreteras, vías de tren y de metro, depuradoras o alcantarillado resultaron arrasados en las riadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 y dejaron una factura millonaria para reconstruir estas infraestructuras e incluso intentar mejorarlas para aumentar su resistencia ante futuros envites del agua.

Las inundaciones causaron en la provincia de Valencia daños en 1.450 kilómetros de carreteras, 566 kilómetros de vías ferroviarias -desde Cercanías al AVE o el metro-, 140 tramos de carreteras y 380 puentes y pontones, con un daño estimado en las infraestructuras de 1.817 millones en activo fijo según los cálculos del Gobierno valenciano.

El agua dañó también infraestructuras hidráulicas, como cauces y redes de distribución y alcantarillado; energéticas, como torres eléctricas o estaciones de telefonía; además de afectar a parques naturales o pistas forestales, sin olvidar el millón de toneladas de escombros que ha habido que retirar, desde 144.000 vehículos a 20.000 toneladas de cañas.

La reconstrucción del Gobierno

El Gobierno de España cifra en 2.183,7 millones de euros el dinero que lleva invertido en infraestructuras afectadas, entre ellos 1.745 millones del Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción de infraestructuras municipales, que financia al cien por cien, y 352 millones del Ministerio de Transportes.

En la red de carreteras del Estado, resultaron dañados 160 kilómetros de carreteras y autovías como el baipás de la A-7, donde el agua arrastró los terraplenes en los que se asentaban los 4 estribos de los puentes, que estaban protegidos con rocas de entre 800 y 1.000 kilos de peso, y en cuya reconstrucción se va a pasar de una estructura de 51 a 90 metros.

Tramos de la A-3, la V-30, la V-31 o la N-322 sufrieron también el envite del agua, en todo lo cual el Ministerio de Transportes señala a EFE que ha invertido 157,7 millones de euros para restaurar esos viales y para reparar también pasarelas o puentes de municipios como Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja y Manises.

En el ámbito ferroviario, casi 150 kilómetros de alta velocidad y 270 kilómetros de trenes de Cercanías se vieron afectados por la furia del agua -se retiraron casi 500 coches de las vías de Cercanías-, lo que ha requerido una inversión de 192 millones de euros. Actualmente siguen los trabajos en la línea C3, donde se están reponiendo 80 kilómetros de vía.

Además, para la reconstrucción del alcantarillado y de infraestructuras del ciclo del agua el Ministerio para la Transición Ecológica detalla que ha invertido 533,3 millones de euros.

La reconstrucción de la Generalitat

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio explica a EFE que ha movilizado 700 millones de euros para la reconstrucción tras la dana -ya ejecutados o en ejecución-, que incluyen 225 millones para la gestión de residuos o 140 millones para la restauración de los 50 kilómetros afectados de Metrovalencia.

Para restablecer la circulación en los 47 kilómetros de las 18 carreteras afectadas por la dana y puentes ha invertido 77 millones de euros, y ha destinado 52 millones a la rehabilitación de medio centenar de infraestructuras locales, tras la cesión de las competencias por los ayuntamientos que no pueden hacer frente a este coste.

A la reposición de las infraestructuras hidráulicas y las 123 depuradoras afectadas se han dedicado 100 millones de euros; 93 millones para infraestructuras forestales; 12 millones para parques naturales y entornos naturales, y 6 millones para infraestructuras portuarias.

En materia de residuos, destaca que se han gestionado un millón de toneladas en el contrato más caro de la Generalitat para la dana (204 millones) y otro extra de 20 millones para la planta de residuos del área metropolitana de València, lo que ha permitido evacuar una media de 15.000 toneladas al día.

La Conselleria explica que está reparando los 2.755 kilómetros de pistas forestales afectados -el equivalente a toda la red autonómica de carreteras de la Comunitat Valenciana-; está dragando el puerto de Cullera para retirar sedimentos, y ha destinado 12 millones a terminar con los vertidos a l’Albufera a través del barranco del Poyo.