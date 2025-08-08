El puente de la CV-50 en Cheste reabierto después de los trabajos de recuperación tras la DANA

El puente de la CV-50 en Cheste ha quedado reabierto este viernes tras ser una de las carreteras más golpeadas por la DANA, con desperfectos significativos en seis puntos. Su reapertura es un paso fundamental para la recuperación de la normalidad en la zona, ya que la CV-50 es una vía clave para la vertebración de la provincia de Valencia conectando municipios y facilitando el acceso a servicios.

Según Mazón el objetivo es devolver la movilidad y conexión a las poblaciones para que recuperen la normalidad lo antes posible.

Recordar que la reconstrucción del viaducto se ha realizado en tres fases, la primera con la instalación de un pontón militar por parte de la UME, y una segunda con un paso provisional. Ahora en la última fase se ha aumentado la capacidad hidráulica del puente ante futuras avenidas.

La apertura de este puente, que conecta el municipio con la A-3, supondrá una mejora notable en la conectividad y movilidad de la zona y en los accesos a una localidad que ve multiplicada su población durante el Gran Premio de Motociclismo, que este año se celebrará del 14 al 16 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo.