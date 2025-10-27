PSPV-PSOE y Compromís piden la dimisión de Mazón tras acompañar a Vilaplana al parking

La polémica en torno a la gestión de la DANA de València ha dado un nuevo giro de guion. De acuerdo con Levante-EMV, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, habría acompañado a la periodista Maribel Vilaplana hasta un aparcamiento cercano al Restaurante El Ventorro de València, establecimiento en que se desarrolló la criticada sobremesa de la jornada de las inundaciones, compartida por Mazón y por Vilaplana. Ello habría retardado más aún la llegada del president de la Generalitat al CECOPI.

El PSPV-PSOE califica de "insulto" este nuevo cambio de versión. Los socialistas valencianos vuelven a pedir la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat y la convocatoria, además, de Elecciones Autonómicas anticipadas. Esta formación habla de un Mazón "acorralado por la negligencia" y responsabilizan tanto al presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, como al líder de VOX, Santiago Abascal.

"Me parece ya un insulto por parte de Maribel Vilaplana y del president de la Generalitat, que ahora nos ofrecen una nueva versión de aquella tarde. Estamos hartísimos ya", critica la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. "No me quiero ni poner en la piel de las víctimas de la DANA, que han sido tan maltratadas por Mazón y que, ahora, tienen que descubrir, otro día más, otra versión más", censura la también ministra de Ciencia y Universidades.

Morant (PSPV-PSOE), sobre AEMET: "Ha fallado la Generalitat"

Diana Morant ha efectuado estas declaraciones ante los medios de comunicación después de reunirse con la delegación valenciana de AEMET. Un encuentro de trabajo "para defender la ciencia" y para mostrar el apoyo del Gobierno a la plantilla valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología.

"No ha fallado el sistema. No ha fallado el Estado. No han fallado los servidores públicos. Quienes han fallado son quienes ocupan, a día de hoy, una gran institución, que es la Generalitat, porque no tienen dignidad para ocuparla", denuncia Morant. "Lo que nos ha pasado nos puede volver a pasar porque esta gente [en referencia a la Generalitat] está en el relato judicial en vez de en el político", añade la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia.

Baldoví (Compromís): "Con seguridad, nos han mentido"

Compromís, por su parte, estudia denunciar a la Generalitat por un posible delito de falsedad documental. Los valencianistas recuerdan que, hace unos meses, el Gobierno valenciano les aseguró, en una respuesta escrita y remitida a Les Corts, que Carlos Mazón se dirigió directamente del Restaurante El Ventorro al Palau de la Generalitat sin ninguna parada intermedia y ello, según las últimas informaciones publicadas, sería inexacto.

"Si han borrado las cámaras del Palau [de la Generalitat], si no nos facilitan el trayecto de los coches oficiales, si no nos facilitan el trayecto de los escoltas, ¿qué están haciendo?", se pregunta el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví. "Con toda seguridad, nos han mentido. Ni fue una comida de trabajo, ni el president acudió directamente al Palau de la Generalitat", opina Baldoví en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, el portavoz de Compromís califica la manifestación 'Mazón dimissió' de este veinticinco de octubre de "transversal" y "sin ideologías". Y sobre la cobertura que hizo de la misma À Punt Mèdia, Compromís pide la dimisión del Consejo de Administración de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.