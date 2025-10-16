PSPV y Compromís atacan a Mazón por las llamadas del 29O y el 'president' presume de encuestas

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha sometido este jueves a la última sesión de control en Les Corts del actual Consell tal y como está, a la espera de conocer los cambios que anunció para el 5 de noviembre.

La oposición de izquierdas ha vuelto a pedir su dimisión y ha hecho alusión al listado de llamadas de Mazón la tarde del 29 de octubre que Presidencia de la Generalitat ha remitido a la comisión de investigación de Les Corts.

Muñoz ha acusado a Mazón de mentir "de manera deliberada" y ha puesto el foco en una llamada que figura en esa lista al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pasadas las nueve de la noche. El dirigente 'popular' siempre mantuvo que estuvo informado en todo momento. "¿Qué le ha dicho? ¿Ha hablado con usted ya?", le ha interpelado el portavoz del PSPV, para seguidamente afearle al jefe del Consell que tanto él como el presidente de su partido "comparten una misma condición: tanto Feijóo como usted son dos mentirosos".

Por su parte, el 'president' ha replicado con el resultado de las últimas encuestas. Ha considerado "curioso" que el PSPV dé "todo el valor del mundo" a una "que dice que en julio --los socialistas-- tenían una referencia y ahora no están haciendo más que perder votos con su oposición, que dicen que el PP está ganando votos, y ha incidido en que "todos" los recientes sondeos "dicen que hay un claro ganador en las elecciones autonómicas, el PP. Y que hay un claro gobernante, el PP".

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha centrado en exigir "responsabilidades políticas y penales" a Mazón y le ha preguntado de nuevo si aceptará la invitación reiterada de la jueza de la DANA a ir a declarar como testigo, algo de lo que el ‘president’ no ha hablado en sus dos turnos de respuesta.

"Los valencianos no tenemos un ‘president’, tenemos un imputado en diferido, una persona más centrada en huir de su propia responsabilidad que en gobernar –ha reiterado–. Tenemos un fugitivo de la realidad, de la jueza… pero la verdad siempre acaba abriéndose camino".

El jefe del Consell ha criticado "el relato y la realidad paralela" de Compromís y que lleve "11 meses sin haber dicho ni una sola vez la palabra recuperación". Asimismo, ha destacado que el 70% de las ayudas Dana del Consell ya se han pagado.