Propietarios de coches desaparecidos en la DANA denuncian que siguen sin la baja definitiva: "Se pasan la pelota entre ellos"

Falta poco más de un mes para que se cumpla un año de la DANA del 29 de octubre y hay todavía muchas personas que perdieron su coche y siguen sin la baja definitiva, básicamente, porque no han vuelto a saber nada de él y, por tanto, no ha podido ser peritado.

"Fuimos a todas las campas. Hemos hablado con desguaces, hemos presentado registros en los ayuntamientos, pero nada. El consorcio dice que hasta que no tenga noticias del coche no puede hacer nada. Se pasan la pelota entre ellos". Así ha relatado Alba Martínez a Onda Cero el "calvario" que vive desde hace casi 11 meses, cuando se le perdió la pista a su vehículo, que estaba aparcado en Catarroja.

Martínez ha apuntado que recibieron 2.000 euros de ayuda de la Generalitat y que, con ello, el apoyo de familiares y la subvención del Gobierno para la compra de vehículos afectados, pudieron adquirir uno: "Lo necesitamos para trabajar".

Ahora les preocupa que el "limbo" burocrático en el que están inmersos les obligue a tener que devolver esos fondos. Si se visita la página web del Ministerio de Industria, donde se especifican los detalles del plan estatal, se puede ver una nota que garantiza que esas ayudas "no se tendrán que devolver".

La Generalitat ha instado a la DGT a habilitar "en el menor plazo posible" un procedimiento extraordinario para que, "de oficio", sean dados de baja definitiva los vehículos que cuenten con la baja provisional pero no hayan podido ser peritados al no haber sido localizados.