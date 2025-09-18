La primera quincena de Septiembre consolida la temporada estival más allá de Julio y Agosto en la Comunitat Valenciana

Según cifras de la patronal hotelera HOSBEC Septiembre reafirma que el turismo en la Comunitat Valenciana prolonga la temporada más allá de los meses fuertes de julio y agosto. La primera quincena deja cifras que oscilan entre el 80% y el 90% en la mayoría de zonas turísticas destacando Benidorm, gracias al turismo internacional, y Gandía por el turismo doméstico.

En el caso de Benidorm con más de 40.000 plazas hoteleras activas, consolida el binomio Reino Unido-España como principal motor de su demanda y sumando diversidad con mercados como Portugal, Países Bajos, Bélgica o Irlanda.

La Costa Blanca en su conjunto ha alcanzado un 86,2% de ocupación, Alicante Sur, un 82,4%, mientras que la provincia de Valencia ha alcanzado un 89,2%, y València ciudad cerca de un 87%, confirmándose como destino urbano. La provincia de Castellón ha conseguido una de las mayores subidas con cerca de un 81%, más de dos puntos por encima de 2024.

Estas cifras reflejan según Mayte García, directora ejecutiva de HOSBEC, que Septiembre también es un mes clave dentro del verano.

El futuro inmediato apunta en la misma dirección: las reservas ya confirmadas para la segunda quincena de septiembre superan en muchos casos el 85%, con margen para seguir creciendo en los próximos días. Estas buenas cifras garantizan estabilidad, rentabilidad y proyección internacional más allá de los meses centrales del verano.