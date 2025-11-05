Primer desencuentro PP-VOX por la Generalitat: Del "pacto con Mazón" al "pacto entre partidos"

Tras la dimisión de Carlos Mazón, el futuro president o presidenta de la Generalitat parece pasar por Madrid. Las cúpulas nacionales de PP y VOX han asumido las negociaciones de investidura desde un primer momento y estas están siendo encabezadas directamente por el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y por el de VOX, Santiago Abascal. Ahora bien, en el momento de la redacción de esta información, tampoco llega a quedar completamente claro si habrá investidura.

"No sabemos ahora si será posible de nuevo. El pacto estaba vigente con Carlos Mazón. No sabemos si con el sustituto que proponga el PP ese pacto seguirá vigente", asegura ahora el presidente de VOX, Santiago Abascal. "Nosotros nunca tememos unas elecciones. Lo que tememos es defraudar a nuestros electores. En unas elecciones, se puede ganar o perder. Lo asumimos con absoluta deportividad", argumenta Abascal en una entrevista en La Vanguardia.

Catalá (PP): "Fue un acuerdo entre partidos"

Desde el PP, la alcaldesa de València, María José Catalá, se muestra más prudente y confía en un acuerdo de investidura que evite elecciones anticipadas. "El acuerdo que se adoptó en su día para la Generalitat fue un acuerdo entre partidos y no entre personas. Por tanto, ese acuerdo se tiene que mantener. Es muy importante, en política, tener palabra", reivindica la alcaldesa de València en declaraciones a los medios de comunicación.

Preguntada por su posible salto político a la Generalitat, María José Catalá ha vuelto a insistir en que, en este momento, su objetivo sigue centrándose en el Ayuntamiento de València. "Yo seguiré trabajando como alcaldesa de València. La verdad es que estoy muy contenta de que mi partido respalde mi trabajo como alcaldesa de València", defiende la primera edil de la capital valenciana.

PSPV-PSOE y Compromís piden elecciones

La oposición sí quiere elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana. Compromís censura que las referidas negociaciones de investidura estén teniendo lugar en Madrid. "Esto no lo podemos tolerar. Desde hace más de un año, la ciudadanía valenciana está reclamando en las calles que haya un cambio político. Primero, con la dimisión de Mazón pero también con la dimisión del Consell y unas nuevas elecciones", afirma Paula Espinosa, portavoz de Compromís.

El PSPV-PSOE anuncia, por su parte, una campaña por toda la Comunitat Valenciana para pedir la convocatoria de elecciones anticipadas.