Presentado el Proyecto FER con revolución a la valenciana

LEER MÁS El Proyecto FER celebra sus éxitos de 2021

La Fundación Trinidad Alfonso ha presentado este viernes una nueva edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes) que en 2022 inicia un nuevo ciclo olímpico rumbo a París 2024, de ahí el lema "revolución valenciana" en alusión a la Revolución Francesa.

Dotaciones económicas

Una nueva edición con la que se cumplen 10 años de su creación y que "becará" a 140 deportistas valencianos con hasta 53 caras nuevas respecto al año anterior. 37 de ellos se incluyen en el nivel "Élite" recibiendo una ayuda que oscila entre los 12.000€ y los 16.000€. 43 se incluyen en el nivel "Promesas" que recibirán una dotación de entre los 6.000€ y los 8.000€, mientras que el resto se inclutyen en la categoría "Vivero" con una ayuda para los más jovenes que oscilará entre los 2.000€ y los 3.000€.

Discurso de Juan Roig

Un mecenazgo auspiciado por Juan Roig que se ha mostrado ante el público asistente en el acto realizado en LÁlquería del Basket, “la Fundación Trinidad Alfonso representan los valores que mi madre y mi padre nos han dado todos los días. Doy las gracias primero a mis hermanos, Amparo, Trini y Fernando por estar aquí acompañándonos y a mis dos hijas, las otras dos trabajan más que ellas y hasta el yerno, Jesús Ferrer”. “Cuando te mueres, no te llevas nada, solo lo que dejas en este mundo. Primero hay que dar y luego recibir. El ser humano piensa que es al revés. Creo que es un error. El que más da, más tiene. Vosotros siempre apuntaros al grupo de dar, es una cosa muy bonita. Eso se lo debemos a mi madre”, nos falta mucho en la sociedad civil, sí que podemos esforzarnos cada día. Luego por hacer presente también a mi mujer. Una frase de Hortensia es que el dinero y el conocimiento dan la felicidad, sobre todo, si los compartes". "Vamos a apoyar al deporte español a través de la Comunitat Valenciana. Esperemos que mis hijas cuando yo no esté continúe con la Fundación". "Cada año me enorgullece estar aquí. Vosotros lleváis de nacimiento los valores de la Fundación. El esfuerzo. No le hagáis caso a los que os dicen que lo dejéis. La gente normalmente no te apoya y más después de un fracaso. Sois la cultura del esfuerzo. Da igual cómo te llames, o corres más que nadie o nada... En esta vida el esfuerzo siempre tiene recompensa" finalizó Juan Roig.