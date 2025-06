Premis Rei Jaume I 2025: Mayoría de mujeres, dos valencianos e investigaciones punteras

Los Premis Rei Jaume I 2025 tienen galardonados y galardonadas. Las mujeres son, en esta ocasión, mayoría sobre los hombres y, entre los premiados, destacan dos valencianos: el científico Damià Tormo en la categoría de Revelación Empresarial y la investigadora María Jesús Vicent en la de Nuevas Tecnologías. La relación de premiados y premiadas se completa de la siguiente manera:

PREMIO REI JAUME I 2025 EN INVESTIGACIÓN BÁSICA: José Luis Mascareñas.

PREMIO REI JAUME I 2025 EN ECONOMÍA: Jan Eeckhout.

PREMIO REI JAUME I 2025 EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: Nuria López-Bigas.

PREMIO REI JAUME I 2025 EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y SALUD PÚBLICA: Silvia de San José.

PREMIO REI JAUME I 2025 EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Victoria Reyes.

PREMIO REI JAUME I 2025 EN NUEVAS TECNOLOGÍAS: María Jesús Vicent.

PREMIO REI JAUME I 2025 DE REVELACIÓN EMPRESARIAL: Damià Tormo.

Son, en total, siete categorías, con 100.000€ de galardón para cada una de ellas. "En un tiempo en el que la proliferación de populismos y los desafíos globales exigen respuestas firmes y colaborativas, desde la Fundación insistimos sobre la importancia de invertir en ciencia e investigación y sobre la necesaria conexión de ambas con el mundo de la empresa si queremos avanzar hacia un futuro mejor para nuestras siguientes generaciones", ha destacado el presidente de la Fundación Premis Rei Jaume I, Vicente Boluda, en el discurso pronunciado con motivo de la lectura del veredicto.

"Los poderes públicos no somos meros espectadores", ha añadido, por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón. "Pedimos una ciencia útil sin cuestionarnos si, como instituciones, estamos siendo útiles a esa ciencia y no es justo. Podemos aplaudirlo pero, si el talento no encuentra oportunidades, nuestro aplauso será el de una despedida porque ese talento ni surgirá ni se quedará ni vendrá", ha desarrollado Mazón en el marco del acto de lectura del veredicto de los Premis Rei Jaume I 2025, que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat.