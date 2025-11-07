Premios Rei Jaume I: instalan máquinas recreativas para visibilizar "40 años de retraso" en inversión en investigación

La Fundación Premios Jaume I ha presentado este viernes la campaña de la 37 edición de sus reconocidos galardones. En esta ocasión, ha instalado máquinas recreativas 'arcade' para visibilizar que España lleva "40 años de retraso respecto a la media de la UE en materia de investigación, desarrollo e innovación".

Según ha explicado el presidente ejecutivo de la fundación, Javier Quesada, España invertía en 1985 un 0,5% de su PIB en I+D+i y ahora está en el 1,5%: "Arrastramos cuatro décadas de decalaje respecto a la media de la UE".

Estas máquinas ochenteras estarán entre semana colocadas en las zonas universitarias y el fin de semana se acercarán a la Ciutat de les Arts y les Ciències. La ciudadanía podrá probar en ellas un juego de estilo 'comecocos' en el que se meterán en la piel de los premiados de este año y conocerán sus méritos académicos.

Además, se han instalado grandes carteles en la ciudad que siguen también la estética ochentera. "España 'Insert Coin'", piden estos mensajes, que añaden que "nuestro presupuesto en ciencia y emprendimiento es el mismo que el de la UE en los años 80" y llaman a "pasar de pantalla".

El presidente de la fundación, Vicente Boluda, ha explicado que la entrega de los Premios Jaume I será el próximo 25 de noviembre en la Lonja. Cabe recordar que este año se condecorará a José Luis Mascareñas en la categoría de Investigación Básica; Jan Eeckhout, en Economía; Núria López-Bigas, en Investigación Biomédica; Silvia de Sanjosé Llongueras, en Investigación Clínica y Salud Pública; Victoria Reyes-García, en Protección del Medio Ambiente; María Jesús Vicent, en Nuevas Tecnologías; y Damià Tormo (empresa Columbus Venture Partners) en Revelación empresarial.