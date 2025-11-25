Premiados Rei Jaume I 2025: "Invertir en ciencia no es un lujo, es una necesidad"

"Invertir en ciencia no es un lujo, es una necesidad". Así de contundente se ha mostrado este martes la premio Jaume I en Nuevas Tecnologías 2025, María Jesús Vicent, durante la 37ª edición de los Premios Jaume I, que se ha celebrado en la Lonja de València presidida por el Rey Felipe VI.

En su discurso, que ha pronunciado en nombre de los siete galardonados, Vicent ha reclamado la necesidad de realizar "una apuesta valiente por la ciencia y el conocimiento", y ha reivindicado "el diálogo entre disciplinas".

Al acto, también ha asistido la ministra de Ciencia, Diana Morant, la alcaldesa de València, María José Catalá, y en representación del Consell, la vicepresidenta primera, Susana Camarero -- este año no ha asistido el presidente en funciones, Carlos Mazón.

Por su parte, el Rey Felipe VI ha comenzado su discurso con un recuerdo a los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, a los "muchos valencianos y valencianas que conviven aún con los efectos materiales y emocionales de la devastación" que produjo la riada, ha señalado.

"No lejos de donde nos encontramos, la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido; y la normalidad vuelve, paulatina, a la vida de las zonas afectadas. Pero la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere. Hay pérdidas que son irreparables, irrecuperables", ha sostenido.

Los premiados este año son José Luis Mascareñas (Investigación Básica); Jan Eeckhout (Economía); Nuria López-Bigas (Investigación Biomédica); Victoria Reyes (Protección Medio Ambiente); María Jesús Vicent (Nuevas Tecnologías); Damià Tormo (Revelación Empresarial); y Silvia de Sanjosé (Investigación Clínica y Salud Pública).

Los premios, cuyo jurado integran veinte premios Nobel, están dotados con 100.000 euros en cada una de sus siete categorías, y una parte del mismo tiene que ser reinvertido por los premiados en sus investigaciones y en el emprendimiento.