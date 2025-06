La Policía Nacional encuentra el cadáver del joven que cayó al Río Túria de noche

La Policía Nacional ha localizado ahogado en el Río Túria a su paso por Manises, en el área metropolitana de València, el cadáver del joven de veinte años que estaba desaparecido desde la noche de este pasado domingo, ocho de junio. El cuerpo ha sido localizado flotando en el curso del río en las últimas horas.

La Policía Nacional ha detenido a un amigo de la víctima, de diecinueve años, quien presuntamente presenció cómo el fallecido cayó al agua la misma noche de su desaparición pero no alertó a nadie de ello y lo abandonó tras intentar sacarlo del río y no lograrlo. El arrestado, que está acusado de un delito de omisión del deber de socorro, asegura que no recuerda nada porque estaba bajo los efectos del alcohol.