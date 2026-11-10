RECONOCIMIENTO

La Policía Local de València, finalista en dos categorías del congreso mundial World Police Summit de Dubái

El certamen, que este año celebra su quinta edición bajo el lema 'Connected for Impact' (Conectados para generar impacto), es el mayor encuentro de fuerzas y cuerpos de seguridad del mundo y tendrá lugar entre el 16 y el 18 de noviembre.

ondacero.es

Valencia |

La Policía Local de València participará en el congreso mundial World Police Summit de Dubái
La Policía Local de València participará en el congreso mundial World Police Summit de Dubái | Ajuntament València

La Policía Local de València ha quedado entre las cinco candidaturas seleccionadas en las categorías de 'Excelencia en el servicio a la ciudadanía' y de 'Implementación de inteligencia artificial' en el congreso mundial World Police Summit de Dubái.

El anfitrión es la Policía de Dubái, que reunirá a representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad, responsables políticos, personas expertas y empresas tecnológicas de todo el mundo.

El objetivo del encuentro es fomentar la cooperación internacional, debatir los nuevos desafíos de la actividad policial, impulsar la innovación y desarrollar estrategias conjuntas frente a las amenazas transnacionales.

Programas formativos

La Policía Local de València desarrolla programas en distintos ámbitos de actuación. Entre ellos destacan la prevención y la mediación policial, las unidades de protección a las víctimas de violencia de género GAMA y CIVIG, el plan vector para aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad y el SIACV (Sistema de Información de Atención a las Víctimas).

Además de haber sido finalista en dos categorías, la Policía Local de València impartirá dos conferencias en el congreso, una sobre cómo reforzar la confianza entre la policía y la ciudadanía; y otra sobre riesgos y prevención de catástrofes naturales.

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