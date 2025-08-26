EL TIEMPO

Pocas nubes y ascenso de las temperaturas máximas en el interior de València este martes

Consulta aquí la previsión meteorológica de la AEMET para este veintiséis de agosto en la Comunitat Valenciana

EFE

València |

Imagen del Jardín del Río Túria de València en un día de agosto de 2025
Imagen del Jardín del Río Túria de València en un día de agosto de 2025 | Manuel Bruque - Agencia EFE

El cielo estará este martes, veintiséis de agosto, en la Comunitat Valenciana poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el sur de València a primeras y últimas horas, y las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas ascenderán en el interior de València. Además, el viento soplará flojo del norte en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto las primeras y últimas horas, tendiendo en general a componente este por la tarde, según la previsión de la AEMET.

Para mañana miércoles, veintisiete de agosto, se espera cielo poco nuboso en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y, ya por la tarde, chubascos localmente muy fuertes, con probable granizo grande y acompañados de tormenta en el interior norte de Castelló, y que son probables con intensidad fuerte en el resto del interior de la comunidad y en el litoral norte de Castellón y no se descartan en el resto de zonas, excepto el litoral sur de Alicante.

Las temperaturas presentarán pocos cambios y el viento será flojo y de dirección variable en general y del norte en el entorno del Cap de la Nau por la mañana, tendiendo por la tarde a viento del este en Castelló y litoral de València, del oeste en el interior de València y del sur en Alicante, ocasionalmente moderado.

Las temperaturas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han oscilado entre 24,3 ºC y 31,2 ºC en València; entre 24,6 ºC y 33,3 ºC en Alicante; y entre 22,7 ºC y 31,0 ºC en Castelló.

