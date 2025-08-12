La playa de Pinedo celebra las tradicionales 'Corregudes de Joies' hasta el 14 de agosto

Las populares 'Corregudes de Joies' dan comienzo en la playa de Pinedo como "un símbolo del arraigo de las fiestas tradicionales en las pedanías de la ciudad". Se trata de una competición hípica en la que jinetes y amazonas compiten en carreras de 700 metrossobre la arena de la playa, a lomos de sus caballos y sin utilizar ningún tipo de silla de montar. Las carreras se celebran los días 12, 13 y 14 de agosto, en la arena de la playa de Pinedo a partir de las 18.00 horas. La última jornada acoge habitualmente la entrega de trofeos y una degustación popular de horchata.

Las 'Corregudes de Joies' se celebran desde hace más de 140 años y son organizadas por la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, en colaboración con el Ayuntamiento de València a través de la alcaldía pedánea y la Fundación Deportiva Municipal. Se trata de un acontecimiento que coincide con la celebración de la 'Festa Grossa' de Pinedo, en honor a la Virgen del Rosario, según ha detallado el consistorio de la ciudad en un comunicado.

Esta fiesta tradicional la iniciaron los antiguos labradores, que competían por conseguir la preciada 'joia', un pañuelo de seda sobre una corona de laurel que se regalaba a la mujer estimada al finalizar la carrera. En la actualidad, el premio sigue siendo el mismo, pero en la prueba intervienen tanto jinetes como amazonas, procedentes de diversos municipios, en un enfrentamiento de todos contra todos durante los tres días que duran las 'Corregudes de Joies'. La organización ha dispuesto una grada para el público y otra de menores dimensiones y en el lado contrario, a la orilla del mar, para la prensa y los equipos de televisión.

El secretario de la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, Antonio Mocholi, ha destacado que la fiesta atrae mucho turismo y aporta consumo a la hostelería local, ya que "más de 5.000 personas se desplazan hasta la playa cada día de carreras".

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL

En 2022, las 'Corregudes de Joies' de Pinedo fueron declaradas por la Generalitat Fiesta de Interés Turístico Provincial, a instancias del consistorio, por fomentar el desarrollo cultural, social, deportivo y artístico, así como los valores del esfuerzo, el compañerismo, la disciplina, el respeto al medio ambiente y a los animales.

Por ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València concedió el pasado 14 de marzo una subvención de 30.000 euros a la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, por su labor de conservación y promoción de la fiesta.

Esta ayuda permite a la entidad afrontar los gastos habituales derivados de la organización y celebración del evento, que incluyen la participación de las caballerías, los servicios veterinarios, trofeos, alquiler de escenario y gradas, servicio de seguridad, ambulancia y la publicación del 'llibret', entre otros.