EDUCACIÓN

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic exige la sustitución de la Ley de Libertad Educativa

Después de la dimisión de Carlos Mazón y con el inicio de los trámites para nombrar un nuevo presidente de la Generalitat, los sindicatos del sector educativo han decidido transformar la jornada de huelga convocada para el 20 de noviembre en una jornada de concentraciones.

Amparo Sánchez

València |

Los sindicatos se han concentrado a las puertas de la Consellería de Educación.
Los sindicatos se han concentrado a las puertas de la Consellería de Educación. | Plataforma Ensenyament

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic llevará a cabo el próximo 20 de Noviembre una jornada de movilizaciones, en las tres capitales, transformando así la jornada de huelga que había convocada para ese día. El objetivo es mostrar su rechazo a las políticas educativas del Consell que dicen han provocado un inicio de curso marcado por la precariedad.

Además de defender la escuela pública, una reducción de ratios, mejoras en las infraestructuras educativas y las condiciones del profesorado exigirán la sustitución de la Ley de Libertad Educativa. Según el portavoz de la plataforma, Rubén Pacheco, la aplicación de dicha ley no está siendo positiva puesto que no se ha respetado la decisión de las familias vulnerando el derecho a una educación de calidad y en valenciano.

Reitera Pacheco que siempre han estado abiertos al diálogo con la Consellería de Educación que asegura se ha negado a hablar con la comunidad educativa. Las concentraciones se harán en los centros educativos por la mañana y a las seis de la tarde en la Casa del Garacols de Castelló, Casa de les Bruixes de Alicante) y Plaza Manises de València.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer