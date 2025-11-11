La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic exige la sustitución de la Ley de Libertad Educativa

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic llevará a cabo el próximo 20 de Noviembre una jornada de movilizaciones, en las tres capitales, transformando así la jornada de huelga que había convocada para ese día. El objetivo es mostrar su rechazo a las políticas educativas del Consell que dicen han provocado un inicio de curso marcado por la precariedad.

Además de defender la escuela pública, una reducción de ratios, mejoras en las infraestructuras educativas y las condiciones del profesorado exigirán la sustitución de la Ley de Libertad Educativa. Según el portavoz de la plataforma, Rubén Pacheco, la aplicación de dicha ley no está siendo positiva puesto que no se ha respetado la decisión de las familias vulnerando el derecho a una educación de calidad y en valenciano.

Reitera Pacheco que siempre han estado abiertos al diálogo con la Consellería de Educación que asegura se ha negado a hablar con la comunidad educativa. Las concentraciones se harán en los centros educativos por la mañana y a las seis de la tarde en la Casa del Garacols de Castelló, Casa de les Bruixes de Alicante) y Plaza Manises de València.