Un plan de 120 millones blinda el agua en València gracias a dos hechos únicos en Europa

El Ayuntamiento de València pondrá en marcha un Plan de Infraestructuras Críticas que, con un presupuesto de 120 millones de euros, permitirá "blindar" el suministro de agua en caso de emergencia gracias a dos características que la hacen única en Europa, como es la gran cantidad de agua que tiene su subsuelo y la existencia de una red secundaria de abastecimiento en baja presión.

"Valencia será la primera ciudad de Europa autosuficiente en el suministro de agua potable en situaciones críticas o de emergencia", ha asegurado la alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación del Plan, donde ha explicado que otras grandes ciudades europeas tienen grandes acuíferos a su disposición, como Barcelona o Madrid, pero no cuentan con esa red secundaria porque la eliminaron en su día.

Medidas del plan

Entre las medidas 33 incluidas en el plan destacan la adquisición de macro-grupos electrógenos de alta generación; la construcción de cuatro nuevos pozos municipales y cuatro plantas potabilizadoras urbanas; la renovación de 8,6 km de tuberías arteriales críticas y la ampliación de la red de baja presión en 27 kilómetros.

En este marco del uso sostenible del agua, Catalá ha destacado la importancia de “independizar la red de abastecimiento de agua potable de las pedanías del sur del sistema de defensa contra incendios forestales de El Saler. Esto nos permitirá multiplicar por cuatro los cañones antiincendios para proteger la Devesa y el Parque Natural de L’Albufera”.

Actualmente, el sistema Sideinfo cuenta en una primera fase con ocho cañones operativos, que serán 11 a final de año. “Para desplegar las siguientes fases hasta llegar a 40 a lo largo de todo el espacio protegido era necesario contar con un suministro independiente que no mermara la capacidad de abastecimiento a la población”, ha detallado la alcaldesa.