El Pla València + Segura empieza el 1 de septiembre en La Torre y se extenderá a los barrios y pedanías de la ciudad

El Plan València + Segura nace con el objetivo de preparar a la ciudadanía de València para responder ante todo tipo de emergencias, proporcionándole los conocimientos necesarios para entender las alertas y actuar de forma adecuada. Creado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Emergencias y Protección Civil, en coordinación directa con las alcaldesas y alcaldes pedáneos prioriza precisamente aquellas zonas que sufrieron con mayor crudeza los efectos de la Dana de 2024.

El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, explica que el objetivo del Pla es "crear una cultura de la prevención", donde se enseñe a la ciudadanía a cómo prepararse en función de las alertas decretadas por los centros de coordinación de emergencias, qué hacer ante una situación de emergencia y cómo gestionar la postemergencia.

Programación

El programa incluye acciones específicas para colectivos vulnerables como personas mayores, niños, jóvenes y personas con discapacidad, así como la difusión del contenido formativo en formato digital y 40 carpas informativas en puntos estratégicos de las pedanías y en los entornos de los mercados municipales para informar a la ciudadanía sobre cómo prepararse ante una emergencia. Concretamente, la programación estará dividida en tres bloques: difusión, en la que se instalarán las carpas informativas en los barrios y pedanías; formación, donde se ejercerán cursos en los ayuntamientos; e instrucción, en la que se ofrecerán cursos formativos adaptados de prevención en colegios y centros sociales.

25 barrios y 15 pedanías acogerán estas jornadas de prevención en las que se ofrecerá, por ejemplo, la elaboración de un kit básico de emergencias para el hogar, y la activación de planes familiares de actuación, así como las fechas de las jornadas de formación que se celebraran en cada una de las pedanías. Un equipo de formadores y formadoras se desplazará a asociaciones vecinales, centros de personas mayores, aulas de la Universidad Popular, asociaciones de personas con discapacidad, instituciones y empresas para impartir sesiones prácticas en las que se explicarán los principales riesgos a que nos enfrentamos y las mejores formas de minimizar sus consecuencias.

Asimismo, el concejal ha destacado que este plan no es exclusivo para la ciudad si no que puede extenderse a otros municipios ya que "en cuestiones de emergencia y de solidaridad no hay o no deben haber fronteras administrativas".

El Plan ha sido elaborado junto a la Universitat de València a través de la Cátedra Mesval y contará con más de 300 instructores e instructoras. La iniciativa, pionera en el ámbito europeo, prevé que, solo en centros, se formen a más de mil personas.