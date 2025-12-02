Pérez Llorca pide "perdón" a las víctimas de la DANA y apela a una "reconciliación" entre todas las administraciones

Juanfran Pérez Llorca ya es 'president' de la Generalitat Valenciana y sus primeras palabras, tras la promesa del cargo en Les Corts este martes, han sido para los familiares de las 229 víctimas mortales, como prometió en su discurso de investidura: "Ni el día 29 ni los posteriores, las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad, por eso empiezo mi intervención pidiendo perdón".

El jefe del Consell ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las Administraciones", y al inicio de un "diálogo y entendimiento que hemos de tener y saber mantener".

Como marca el reglamento de Les Corts, el president ha efectuado ante el pleno una 'Proposició' sobre su programa de gobierno con el que ha querido lanzar un mensaje de "optimismo y esperanza" y con la confianza en que las cosas pueden ser de otra manera".

"Es una responsabilidad que asumo con un compromiso firme para aplicar día a día, minuto a minuto, en cada decisión y en cada paso que daré a la cabeza de un gobierno que quiere estar a la altura del pueblo", ha afirmado.

Para ello ha anunciado que presidirá un Consell "abierto, participativo y transversal" y "no sectario": "Nunca rechazaré ninguna idea venga de donde venga".

"La política, tiene que ser un servicio no un frontón", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que se abre "una nueva etapa".

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del expresident de la Generalitat José Luis Olivas, quien falleció el pasado sábado y estuvo al frente del Gobierno valenciano once meses entre 2002 y 2003, cuando sustituyó a Eduardo Zaplana tras la dimisión de este para ser ministro.

Carlos Mazón ha seguido la sesión desde un escaño en la última fila del hemiciclo.