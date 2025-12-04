Pérez Llorca avanza un "salto cualitativo" en el nuevo Consell para una mayor coordinación postdana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado este jueves "un salto cualitativo" hacia una mayor coordinación para acelerar la recuperación postdana. También, en asuntos como la vivienda, donde - ha reconocido - se puede hacer "todavía más".

Así lo ha señalado en el acto celebrado en el Palau de la Generalitat de toma de posesión de los once consellers que le acompañarán en la gestión en lo que queda de legislatura.

Pérez Llorca ha reivindicado que la primera responsabilidad de un Gobierno es "garantizar que la confianza pública nunca se resienta", y por ello su Ejecutivo nace "con el objetivo de cuidar la confianza de la ciudadanía, de tender puentes y de estar más cerca".

"Los gobiernos han de ser siempre un instrumento al servicio del pueblo", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que su Consell nace "consciente" de que debe ser "constante" en la rendición de cuentas de las políticas, las acciones y los resultados.

Ha llamado también a consolidar "importantes cambios" que están en marcha en materia sanitaria, fiscal, educativa, de vivienda, de políticas sociales, de familia o de juventud, porque son consciente de dónde vienen, pero también tienen "muy claro" dónde quieren ir.

Toma de posesión

Los nuevos consellers y los que han cambiado de cartera o algunas de sus competencias han tomado posesión utilizando la fórmula del juramento y lo han hecho seis en valenciano y cinco en castellano.

La primera en jurar el cargo ha sido la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que ha modificado las competencias que tenía en el Gobierno valenciano, y que lo ha hecho en castellano, a quien ha seguido el nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en valenciano.

Los siguientes en jurar el cargo han sido Vicente Martínez Mus como vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, en valenciano; José Antonio Rovira como nuevo responsable de Economía, Hacienda y Administración Pública, en castellano; y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en castellano.

La nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha jurado en valenciano, al igual que la nueva titular de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí, a quienes ha seguido el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina Ros, que asume la portavocía del Consell, en castellano.

La consellera de Justicia, que suma ahora Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha jurado en castellano; el de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha jurado en valenciano; y la de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, lo ha hecho también en valenciano.

Decenas de invitados, entre ellos autoridades como la alcaldesa de València, María José Catalá, y la única consellera saliente, Ruth Merino, han seguido el desarrollo de este acto institucional, el primero en el que se ha podido ver al completo el Consell de Pérez Llorca, formado por once consellerias, tres de ellas con rango de vicepresidencias.