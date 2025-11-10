Pérez Llorca asegura que nadie le ha propuesto ser candidato a la Generalitat para relevar a Mazón

VOX y PP siguen en contacto, pero no negociando, de cara a alcanzar un acuerdo en cuanto al futuro presidente de la Generalitat y las políticas a llevar a cabo. El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este lunes que nadie le ha propuesto ser el candidato a relevar a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, y ha explicado que le corresponde a la dirección nacional del PP proponer al candidato.

Así lo ha señalado tras la Junta de Síndics de Les Corts, en sus primeras declaraciones públicas desde que hace una semana Mazón anunciara su dimisión, donde ha señalado que si le pidieran ser el candidato lo pensará y decidirá, y ha considerado que dentro de su partido y del grupo popular hay muchísimas personas capacitadas para ese cargo. Según Pérez Llorca le corresponde a la dirección nacional nombrar un candidato y nadie le ha propuesto serlo.

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado este lunes que ha habido contactos entre el PP y Vox pero aún no se han sentado a negociar el relevo de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, y no empezarán hasta que los populares designen un candidato. Llanos ha reiterado que lo importante no son los nombres.

Al margen de quien será el candidato tanto desde el grupo socialista como desde Compromís reiteran que la prioridad deben ser los problemas de los valencianos y no sólo las políticas que marque VOX. Así lo han valorado José Muñoz, sindic del PSPV y Joan Baldoví, sindic de compromis.