Pérez Llorca no apoyará la financiación mientras no esté sobre la mesa la condonación de la deuda y el fondo de nivelación

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sostenido este martes que no apoyará la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central porque no es buena para la Comunitat Valenciana dado que, entre otros motivos, carece de un fondo de nivelación transitorio y tampoco incluye la condonación de la deuda causada por la infrafinanciación, que ha cifrado en 40.000 millones de euros.

Un modelo con el que según el president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca el gobierno central busca dividir a los españoles. Ha reiterado que no lo apoyarán mientras no contemple tanto el fondo de nivelación transitorio como la condonación de la deuda.

Afirma Llorca que es necesario un modelo justo y no un modelo con trato de favor hacia algunos territorios.

Comisión mixta

Este martes se ha reunido la comisión mixta Consell-Corts para analizar la reforma del sistema de financiación y la deuda histórica. Una reunión que ha estado presidida por el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira. Los grupos han valorado el modelo planteado por el gobierno central.

Desde Compromís su síndic Joan Baldoví celebra que haya una propuesta que avanza en positivo y reclama otros aspectos como la condonación de la deuda y el fondo de nivelación. Afirma que habrá que ver que intereses defiende el Consell.

El sindic del Partido Socialista, José Muñoz, asegura que la propuesta recoge las peticiones de la Comunitat Valenciana en la última década por lo que afirma sería imperdonable una respuesta negativa del Consell.