Danvila: "El Levante tiene una deuda de 107 millones, 25 a corto plazo"

Pepe Danvila, consejero delegado del Levante, ha comparecido en rueda de prensa para explicar en qué cosiste su plan de viabilidad. El propio Danvila ha comenzado su comparecencia pidiendo perdón "en la parte que me atribuyan al formar parte del anterior consejo".

Durante su comparecencia, Danvila ha explicado que actualmente el Levante tiene 107 millones de deuda de los que 25 son a corto plazo. "El club tiene 107 millones de deuda. De estos 87 son a largo plazo. 30 millones son de la inversión realizada en la cúpula del estadio y 52 que se han gastado de CVC. Esta deuda no se contempla como tal sino que es un menor ingreso a futuro es decir que se van deduciendo de los futuros ingresos de televisión a 50 años. Y después está la deuda a corto plazo de 25 millones de euros que es la que más nos atosiga y ahí es donde ponemos los recursos para intentar refinanciar y alargarla en el tiempo".

El consejero delegado levantinista afirmaba que "el pasado 18 de octubre se hizo una inyección de 10 millones y se está utilizando ya para hacer pagos. La Fundación vende el 30 por cien por cinco millones con una opción de recompra. Solo en el caso de que no fuera viable se estudiaría una posible ampliación de capital. Hemos trabajado en la refinanciación del club. Rochil ha renegociado las condiciones de préstamo y tendrá una carencia de dinero y años. Con Gedesco ha accedido a una extensión de su préstamos para poder hacer frente a él en tiempo y forma. Con agentes, futbolistas, proveedores y clubes amigos se mantienen reuniones para acomodar los plazos de los pagos. Sin los 10 millones no habría sido posible renegociar la deuda".

Sobre su plan aseguraba que "nos han otorgado la confianza por las acciones que se están tomando y se deben seguir tomando para adaptar la estructura de este club a la segunda división. Asumir la realidad fue el primer paso. Se trata de un plan de estabilidad financiera a 5 años manejando como hipótesis nuestra permanencia en segunda división". Un plan que afecta a las distintas secciones porque ha reconocido que aquellas que no sean sostenibles podrían desaparecer.

En el caso de que no fuera suficiente con la aportación realizada por Danvila se estudiaría por parte de la Fundación la posibilidad de una ampliación de capital. En cualquier caso, según Danvila "yo el máximo accionista no voy a ser jamás. Vamos a intentar que el Levante siga manteniéndose dentro de la Fundación. Si hay una ampliación de capital, no voy a pasar del 30% Necesito compañeros de viaje que compartamos ideas, si son levantinistas mejor. Si viene un señor con 50 ó 60 millones de euros y los pone yo me voy a mi casa siempre y cuando lo decida la Fundación".

Sobre cuando será la próxima Junta General de Accionistas contaba que "la Junta General he pedido que sea viernes y no lunes. Si nos aprueban ahí todo lo que proponemos, mejor que sea un viernes y no un lunes. Será para el 19 de enero, vamos a intentarlo que sea en esa fecha".

Respecto a la necesidad de vender futbolistas afirmaba que "la plantilla actual me ilusiona muchísimo. No solo el Levante, todos los clubes desde el doce hasta el veinte en primera división tienen que vender jugadores para subsistir. Es el modelo de muchos clubes".