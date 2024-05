Pedro López, sobre la operación de Gayà: "Todo fue dentro de lo esperado"

Pedro López, responsable de los servicios médicos del Valencia CF, ha atendido al medio oficial del club para analizar la operación de José Luis Gayà y el proceso que deberá efectuar para recuperarse bien de la lesión. Una intervención que ha ido "correctamente, se identificó muy bien la zona de lesión y se hizo bien la técnica quirúrgica, todo fue dentro de lo esperado".

No obstante, el servicio médico del club explica con profundidad los riesgos de que el capitán del Valencia CF pueda sufrir otra recaída: "Es muy importante que la cicatriz sea la mejor posible y más biológica para que no haya otra recaída, lo que buscamos es recuperar el tejido de la mejor forma posible para que no haya otra lesión".

"Es una lesión compleja, con lesiones de este tipo hay unos riesgos, pero las sensaciones fueron buenas por parte del jugador, consideramos en un momento que podíamos incrementar las cargas sabiendo que asumíamos un riesgo porque el jugador quería estar en el tramo final de temporada. El jugador quería estar", incide Pedro López sobre la situación de Gayà.

No hay prisa con Gayà

Pedro López es consciente de la importancia que tiene minimizar los riesgos con Gayà para que el proceso sea el adecuado:

"Vamos a ir muy despacio y muy tranquilos con Gayà. Tenemos el verano por delante, el primer mes va a ser muy tranquilo solo con trabajo de fisioterapia para que la zona lesionada coja el tejido natural y luego iremos incrementando muy poco a poco los estiramientos y la fuerza muscular".

Insiste en que "la comunicación con Finlandia está establecida y queremos llegar a un proceso de control diario. No vamos a arriesgar. Primero hará camilla, luego gimnasio y al final la fase de 'return to play' de campo".

"José tendrá que hacer su fase de pretemporada muy individualizada para él cuando vuelva de su proceso de lesión", concluye Pedro López.