El pedrisco ocasiona daños que llegan al 100% en el cultivo del Kaki en algunas zonas de la comarca de La Costera

Los cultivos de cítricos y oliva acumulan perdidas entre el 50 y el 80%

Valencia |

Pedrisco kakis Benifaió
Pedrisco kakis Benifaió | AVA-ASAJA

Los cultivos de Kaki, cítricos y olivo de varias poblaciones de la comarca de La Costera, en la provincia de Valencia, han resultado seriamente dañados por el pedrisco y las fuertes rachas de viento que acompañaron a la tormenta que se registró este domingo por la tarde.

Las organizaciones agrarias han comenzado a evaluar daños, pero hay perdidas que alcanzan el 100% de la cosecha.

Es el caso del Kaki, donde por ejemplo en Moxient, y según nos ha contado Rafa Tomás, agricultor de AVA en esta localidad, se ha perdido toda la cosecha.

No muy lejos de Moxient, está la población de Vallada, donde predomina los cultivos de cítricos y oliva y con perdidas entre el 50 y el 80%. Juilán Úbeda, es agricultor de la Unió en Vallada.

Otra de las zonas castigadas por la tormenta de granizo ha sido La Safor, especialmente poblaciones como Pego y Oliva, donde la tornamenta vino acompañada de piedras de aproximadamente 3 centímetros de tamaño.

